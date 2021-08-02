Жителям четырнадцати домов по ул. Гражданская бесплатно установят пластиковые окна

В Чебоксарах масштабная реконструкция улицы Гражданской доставляет жителям юго-западного района немало хлопот, но есть и приятные моменты. По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, пластиковые окна в четырнадцати домах будут установлены за счет подрядной организации. Речь идет о домах, расположенных ближе 30 метров от проезжей части по улице Гражданской, с номерами 48, 48к1, 52, 56, 58, 60, 69, 83, 103, 105, 109, 117, 127 и 131.

Новые окна будут оснащены вентиляционными устройствами, обеспечивать повышенную звукоизоляцию. По словам сити-менеджера, установить новые окна планируется в течение текущего и следующего годов. Общая стоимость затрат, по данным подрядчика, составляет 3,2 млн рублей. Еще пять других домов по улице Гражданской — номера 44, 46, 63, 71, 81 — попадают под снос, соответственно там окна менять не будут.

Как ранее сообщала «СЧ», в ходе масштабной реконструкции улицы Гражданской проезжая часть расширится до четырех полос, также будут обустроены новые тротуары, ливневая канализация и освещение. В 2022 году дорожное кольцо в юго-западном районе прекратит свое существование, на его месте появится стандартный четырехсторонний перекресток.