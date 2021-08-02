Чувашский хмель может стать «Вкусом России»

Чувашский хмель стал участником Национального конкурса «Вкусы России». Соответствующую заявку на участие своего бренда подало ОАО «Чувашхмельпром».

Миссия этого федерального конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.

Чувашская продукция поставляется не только на пивоваренные заводы России, но и за рубеж, говорит генеральный директор «Чувашхмельпрома» Нина Горланова. А по словам заместителя министра сельского хозяйства республики Инны Волковой, участие чувашских брендов в Национальном конкурсе способствует популяризации уникальной продукции. Это состязание способствует и развитию агротуризма, экспорта и в целом сельских территорий республики.