Чувашский хмель может стать «Вкусом России»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашский хмель стал участником Национального конкурса «Вкусы России». Соответствующую заявку на участие своего бренда подало ОАО «Чувашхмельпром».
Миссия этого федерального конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.
Чувашская продукция поставляется не только на пивоваренные заводы России, но и за рубеж, говорит генеральный директор «Чувашхмельпрома» Нина Горланова. А по словам заместителя министра сельского хозяйства республики Инны Волковой, участие чувашских брендов в Национальном конкурсе способствует популяризации уникальной продукции. Это состязание способствует и развитию агротуризма, экспорта и в целом сельских территорий республики.

Опубликовано: 25 августа 2021 г.


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