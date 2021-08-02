С 1 июля вступила в действие национальная система обязательной прослеживаемости импортных товаров

Ее цель — путем контроля за движением товаров от импортера до покупателя сократить долю нелегально ввозимой продукции.

Нововведение касается всех организаций и предпринимателей на любой системе налогообложения, у которых есть операции с прослеживаемыми товарами. А также всех посредников-комиссионеров и агентов, ведущих такие операции. В качестве эксперимента с 2019 года в проекте участвовали холодильники, автопогрузчики, бульдозеры, стиральные машины, мониторы, электронные интегральные схемы, детские коляски и детские сиденья безопасности.

С 1 июля 2021 года для всех компаний требования прослеживаемости товаров, перечень которых утвержден федеральным правительством, становятся обязательными для исполнения. В список вошли профессиональная и бытовая техника, спецтранспорт, детские коляски и автокресла. Товарам будет присваиваться регистрационный номер партии товара. Операции с товарами с помощью электронного документооборота поступают в систему прослеживаемости. В счетах-фактурах появляются новые реквизиты, а применение ЭДО становится обязательным. Ежеквартально компании обязаны отчитываться в налоговой службе.

Меры ответственности за нарушения положений законодательства о прослеживаемости товаров планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Непредставление налоговому органу отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, влечет за собой наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей и организации в размере одной тысячи рублей за каждый непредставленный документ. Неотражение или искажение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, в счете-фактуре и в передаточном документе чревато штрафом в размере также одной тысячи рублей за каждый такой счет-фактуру или за каждый такой УПД. Предусмотрены и другие санкции.

Система прослеживаемости товаров, по мнению экспертов, позволит выявлять занижение таможенной стоимости, а также «разгон» цен товара на внутреннем рынке (когда цена одного и того же товара из одной и той же партии в разы отличается от цены, заявленной при его импорте и реализации в рознице или у различных участников).