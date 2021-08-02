Жители республики выбирают, чему будет посвящен 2022 год

Как известно, каждый год у нас принято посвящать какой-то важной теме, выдающемуся человеку или событию — чтобы еще раз осмыслить их значение для республики, уделить им особое внимание. 2021 год Указом Главы республики объявлен в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, — так мы отмечаем 80-летие с начала этой грандиозной всечувашской стройки.

А что станет главной темой, лейтмотивом следующего, 2022, года в республике? Свое мнение по этому поводу как раз в эти дни может высказать каждый житель Чувашии — с 20 по 27 августа (до 17.00) в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджерах Телеграм и Вайбер, на портале «Народный контроль» проводится народное голосование.

Отдать свой голос можно за один из восьми вариантов — это самые популярные предложения из более чем двухсот поступивших ранее от активных жителей республики:

— Год счастливого детства;

— Год выдающихся земляков (известных выходцев из Чувашии);

— Год инновационного (технологического) развития;

— Год культурного и духовного наследия;

— Год подвига и мужества медицинских работников;

— Год гостеприимной Чувашии;

— Год космических достижений;

— Год села (развития сельских территорий).

На сегодня в социальных сетях больше всего голосов набирают варианты «Год села (развития сельских территорий)» и «Год счастливого детства». Немного отстает «Год подвига и мужества медицинских работников». Поступившие предложения обсудят также члены Общественного совета при Главе Чувашской Республики, а окончательные итоги будут подведены 3 сентября 2021 года.

Справка «СЧ»

Ранее в Чувашии уже объявлялся Год К.В. Иванова, Год человека труда, Год Матери и Отца, Год земледельца, Год добрых дел, Год ребенка, Год духовного просвещения, Год парков и садов, Год молодежи и здорового образа жизни, Год семьи.