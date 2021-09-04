Программа проведения эстафеты

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Программа фестиваля спорта прессы Чувашии – 83-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева

4 сентября 2021 года

г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»

8.00 – 10.00

— Регистрация участников

9.50

— Построение на парад открытия

10.00

— Торжественное открытие

10.25

— VIP-забег

10.30

— забег членов Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии»

10.50

— группа «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики и клубы инвалидов»
 

— награждение группы «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики и клубы инвалидов»

11.10

— группа «Команды СМИ»
 

— награждение группы «Команды СМИ»

11.30

— группа «Спортивные семьи» (1 забег — до 7 лет,  2 забег 8-14 лет)
 

— награждение группы «Спортивные семьи» (до 7 лет, 8-14 лет)

12.00

— группа «Ветераны спорта» (1 забег – ветераны 40+ ж и 45+ мужчины)

                                                  (2 забег – ветераны 60+ мужчины и женщины)
 

— награждение группы «Ветераны спорта»
 

— группа «Команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики»:

12.30

—  1 подгруппа —  команды органов государственной власти Чувашской Республики и команды территориальных федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике
 

— награждение 1 подгруппы

12.55

—  2 подгруппа – команды администраций районов и городов Чувашской Республики;
 

— награждение 2 подгруппы

13.20

— 3 подгруппа – команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике
 

— награждение 3 подгруппы

13.40

— группа «Общеобразовательные школы»
 

— награждение группы «Общеобразовательные школы»

14.10

— группа «Профессиональные образовательные организации»
 

— награждение группы «Профессиональные образовательные организации»

14.40

— группа «Женские команды»
 

— награждение группы «Женские команды»

15.10

— группа «Мужские команды»
 

— награждение группы «Мужские команды»

15.30

— «Основная группа»
 

— награждение «Основная группа», закрытие Фестиваля


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