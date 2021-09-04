Программа проведения эстафеты

Программа фестиваля спорта прессы Чувашии – 83-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
4 сентября 2021 года
г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»
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8.00 – 10.00
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— Регистрация участников
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9.50
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— Построение на парад открытия
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10.00
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— Торжественное открытие
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10.25
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— VIP-забег
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10.30
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— забег членов Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии»
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10.50
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— группа «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики и клубы инвалидов»
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— награждение группы «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики и клубы инвалидов»
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11.10
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— группа «Команды СМИ»
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— награждение группы «Команды СМИ»
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11.30
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— группа «Спортивные семьи» (1 забег — до 7 лет, 2 забег 8-14 лет)
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— награждение группы «Спортивные семьи» (до 7 лет, 8-14 лет)
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12.00
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— группа «Ветераны спорта» (1 забег – ветераны 40+ ж и 45+ мужчины)
(2 забег – ветераны 60+ мужчины и женщины)
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— награждение группы «Ветераны спорта»
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— группа «Команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики»:
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12.30
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— 1 подгруппа — команды органов государственной власти Чувашской Республики и команды территориальных федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике
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— награждение 1 подгруппы
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12.55
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— 2 подгруппа – команды администраций районов и городов Чувашской Республики;
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— награждение 2 подгруппы
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13.20
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— 3 подгруппа – команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике
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— награждение 3 подгруппы
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13.40
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— группа «Общеобразовательные школы»
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— награждение группы «Общеобразовательные школы»
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14.10
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— группа «Профессиональные образовательные организации»
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— награждение группы «Профессиональные образовательные организации»
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14.40
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— группа «Женские команды»
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— награждение группы «Женские команды»
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15.10
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— группа «Мужские команды»
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— награждение группы «Мужские команды»
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15.30
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— «Основная группа»
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— награждение «Основная группа», закрытие Фестиваля