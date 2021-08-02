АНО «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» откроют программу по подготовке кадров в новых медиа

В четверг, 26 августа, начинаются очные занятия у первых слушателей образовательной программы «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов области интернет-коммуникаций. Среди «учеников», прошедших отбор – три представителя республики, в том числе журналист из газеты «Советская Чувашия»

В этом году будут организованы два потока для обучения в сфере новых медиа, третий поток планируется запустить для специалистов в сфере PR. Слушателями каждого потока станут 75 человек – победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», победители и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.

«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Новая образовательная программа организована в рамках соглашения о взаимодействии в сфере подготовки специалистов в области интернет-коммуникаций между АНО «Диалог Регионы» и президентской платформой «Россия – страна возможностей» на базе образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж».

В открытии «Мастерской новых медиа» примут участие заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Леонид Левин, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Обучение навыкам и компетенциям, инструментам коммуникаций будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей, которые будут выстроены по принципу работы театральной мастерской. Первый модуль будет посвящен формированию личного бренда профессионала в сфере медиа. В программе предусмотрена межмодульная работа – выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.

Со слушателями будут работать Мастера – профессионалы-практики, достигшие высоких результатов в сфере новых медиа. Мастерами программы стали редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях.

В программе Мастерской предусмотрены образовательные треки по развитию soft skills («мягких навыков»), которые необходимы современному человеку для успешного личностного и профессионального развития. Среди них – командообразование, креативное мышление, инновационность и «управление здоровьем». Каждое утро участники будут начинать с зарядки и пробежки под руководством опытного тренера, которого «дополнит» специальное мобильное приложение. Перед командой каждого потока будет стоять задача за полгода пробежать расстояние, равное экватору Земли. Каждый модуль будет завершаться медиатуром по знаковым площадкам столицы. Так, участники стартового модуля посетят с экскурсией ВДНХ, по итогам которой создадут реальный контент для социальных сетей.

В процессе обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета». Лучшие проекты смогут претендовать на финансовую и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.

НЬЮСМЕЙКЕРЫ (к участию приглашены):

• Леонид Левин, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ

• Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»

• Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог»

• Владимир Соловьёв, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ», писатель

• Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня»

• Арам Габрелянов, редакционный директор «Ньюс медиа»

• Кирилл Варламов, генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив

Информационная справка

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов. В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

АНО «Диалог» — всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Цель — объединение технологических и управленческих практик в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются в органы власти. По поручению Президента России «Диалог» сформировал во всех субъектах страны сеть Центров управления регионами (ЦУР), призванных содействовать внедрению в регионы систем обратной связи, координировать работу с сообщениями от населения в интернете и оказывать аналитическую поддержку принятия управленческих решений органами власти. В период пандемии COVID-19 на базе «Диалога» функционировал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который стал единым окном коммуникаций по всей информационной повестке, связанной с пандемией коронавируса.

«Диалог» разработал и запустил собственную образовательную онлайн-платформу «Диалог. Эксперт» для развития цифровых компетенций сотрудников органов власти и государственных учреждений, а также совместно с ведущими вузами создает образовательные программы в области интернет-коммуникаций.