Цифровая трансформация обрела стратегию, а производство спиртного снизилось

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова обсуждены основные положения утвержденной на днях стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и госуправления республики до 2024 года. Ее цель — обеспечение получения качественных услуг в любое время в удобной форме путем внедрения конкурентоспособного отечественного программного обеспечения, сказала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина.

Цифровые технологии будут применяться, прежде всего, во всех отраслях, где требуется анализ большого объема данных. В стратегии больше всего проектов насчитывается в сферах госуправления, здравоохранения, науки, сельского хозяйства. В настоящее время она предусматривает реализацию 128 региональных и федеральных проектов по внедрению «цифры» в 17 отраслях. По количеству отраслей, включенных в стратегию цифровой трансформации, Чувашская Республика вошла в топ-3 регионов России. В рамках разработки стратегии был создан специальный сайт, на котором путем открытого голосования определены наиболее востребованные запросы населения. По мнению министра, социально-экономический эффект от внедрения стратегии выразится в росте валового регионального продукта, уровня жизни людей, производительности труда примерно на 10%.

Михаил Ноздряков подчеркнул, что документ согласован с федеральными органами власти. Следующий шаг — «разложить» его по региональным и отраслевым программам, чтобы определить конкретных исполнителей и источники финансирования.

Об итогах регулирования алкогольного рынка за первое полугодие доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. В республике спиртное выпускают два завода, общий объем произведенной винно-водочной продукции в январе — июне составил 415,5 тыс. декалитров — это 80% от объема, выпущенного за тот же прошлогодний период. Пива произведено 511 тыс. декалитров — 95% от прошлогоднего. Снижение, однако, не сказалось на поступлении акцизов — они даже увеличились соответственно на 20% и 0,5%.

Цифра 128 региональных и федеральных проектов будут реализованы в рамках стратегии цифровой трансформации Чувашии.

На 1 июля торговлю спиртным ведут около 600 организаций в 3,3 тыс. торговых точках. За полгода выдано 16 лицензий, 88 продлены. 12 заявителям отказано в выдаче разрешений. В целях пресечения незаконного оборота алкогольной продукции проведено 396 контрольных мероприятий в отношении порядка 1600 юрлиц. 38 из них привлечены к административной ответственности.

Выявлялись также факты отравления суррогатным спиртным, которые составляют 40% от общей статистики отравлений.

Михаил Ноздряков заострил внимание на этом моменте, напомнив о приоритете жизни и здоровья людей. «Здесь важно организовать межведомственное взаимодействие с участием как федеральных, так и республиканских органов», — предложил он. Особая ответственность возлагается на местные органы самоуправления.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова рассказала о модернизации библиотек в рамках нацпроекта «Культура». В 2020 году в регионе были переоснащены четыре муниципальные библиотеки, на что было выделено 25 млн рублей. Минкульт России собрал заявки на 2021 год, по результатам проведенного конкурсного отбора поддержана модернизация еще пяти библиотек в Чувашии. В том числе в Аликовском районе запланировано открытие медиацентра со студией чувашского языка. А в концепции модернизации центральной библиотеки в Вурнарском районе сделана ставка на молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Модернизация ожидает и центральную библиотеку в Канашском районе. Общая сумма ожидаемых средств на модернизацию составит около 40 млн рублей.