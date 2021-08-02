Партнеры собирают команду

До начала 83-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» осталось чуть больше двух недель. Но партнеры соревнований уже вышли на старт.

Первыми в команду друзей эстафеты влились три фирмы, которые из года в год поддерживают самый массовый праздник спорта и ценят здоровый образ жизни. Среди них — строительная компания «Отделфинстрой». Без нее уже трудно представить эстафетные забеги «СЧ», как и многие другие масштабные мероприятия, проходящие в городе. Учтен спортивный фактор и в непосредственной работе строительной фирмы — во многих дворах, возводимых ею жилых домов, появляются баскетбольные и волейбольные площадки.

В большом почете спорт и в ООО «Юрат». Эта компания не только поддерживает участников и организаторов эстафеты, но и сама подает пример успешной дружбы с легкой атлетикой — три года назад представительницы спортивного клуба «Юрат» стали первыми в женском эстафетном забеге. Еще один верный партнер эстафеты «СЧ» — ОАО «Букет Чувашии» — тоже высоко ценит спортивную составляющую. Выходить на старт сотрудники фирмы готовы и летом, и зимой — не раз, например, они становились победителями соревнований рессовпрофа по лыжным гонках.

Надеемся, что в ближайшие дни команда друзей и партнеров эстафеты пополнится новыми участниками. С их помощью соревнования, что пройдут 4 сентября на стадионе «Олимпийский», станут настоящим праздником спорта — ярким и незабываемым.

ОТ РЕДАКЦИИ

Напоминаем — для тех, кто решит принять участие в эстафете «СЧ», строго обязательно наличие сертификата о прохождении вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте.