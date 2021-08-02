Первый снимок Чебоксар

Этой фотографии — больше полутора веков

Долгое время первой фотографией Чебоксар считался снимок центральной части города 1882 года. Но год назад неожиданно было найдено фото, которое старше на целых 14 лет. Еще в апреле на специализированном форуме портала na-svyazi.ru появилась картинка с предположением, что это фото нашего города конца XIX века. Сразу было указано, что оригинал хранится в Ульяновском краеведческом музее, известен и автор — «Фот. Масловъ», а на место съемки указывает явственная надпись — «У?здный городъ Чебоксары Казанской губернiи».

И каково же было наше удивление, когда по центру снимка во всю красу высилась та самая известная падающая колокольня Казанской церкви, разобранная уже в 1870 году! Раньше мы ее могли наблюдать только на гравюрах и картинах художников. Значит, и фото ранее 1870 года! А дальше начался непростой путь получения высококачественной цифровой копии снимка и прав на его публикацию в газете.

Помог в этом наш Чувашский национальный музей при личном участии директора Ирины Меньшиковой. С большим энтузиазмом за реставрацию и описание фотографии взялся наш постоянный колумнист рубрики «История в фотографиях» Владимир Трофимов, который с присущей ему кропотливостью и вниманием бережно восстановил все мелкие детали снимка. К примеру, выяснилось, что над фотографией еще тогда, 150 лет назад, поработал ретушер — подчеркнул тонкие детали крестов и контуров зданий.

И вот, наконец, накануне Дня города мы рады познакомить читателей с результатами этой совместной работы.

В это воскресенье наш город будет праздновать свой 552­-й день рождения. А совсем недавно в архиве Ульяновского областного краеведческого музея обнаружился снимок казанского фотографа Ивана Ивановича Маслова, на котором запечатлен город Чебоксары. Казалось бы, чего особенного — многие фотографы, путешествуя по Волге, не обходили вниманием старинный город. Но все дело в том, что эта фотография была сделана почти 150 лет назад, всего через тридцать лет после изобретения самой фотографии, и (по крайней мере, пока) это самое первое фотографическое изображение Чебоксар.

Итак, 1868 год, пароходы на Волге уже почти обычное явление — с одного из них и был сделан этот снимок. То, что это Чебоксары, легко определить по ныне восстановленным церквям и колокольне Троицкого мужского монастыря слева на снимке, но почему именно такая дата? И вот тут придется заглянуть в прошлое.

Сейчас, подъезжая к Чебоксарам, можно увидеть на высоком берегу пять церквей и две колокольни — все. Но в середине позапрошлого века на этой возвышенности блестели купола девяти церквей и пяти колоколен. Ближе всех, почти у края высокого волжского берега стояли две церкви: Казанской Богоматери (1763 год) — на фотографии высокая пятиглавая церковь с мощными алтарными апсидами, и рядом с ней Вознесенская (1703 год) — тоже пятиглавая, но объемом поменьше. Обе церкви часто упоминались в дореволюционной литературе, но более всего привлекала внимание «уклонившейся всем корпусом от вертикального положения более аршина» колокольня Казанской церкви — она и была той самой «падающей колокольней», которая была известна по всему Поволжью.

Даже по этому снимку можно понять, что Казанская церковь находится в запущенном состоянии, так как ввиду ненадежности грунта (собственно, поэтому и «падала» колокольня) она была закрыта еще в 1835 году (колокольня в 1847 году). А в 1870 году обе они были разобраны. Так что год 1868­й вполне приемлем, потому как позднее уже была бы видна колокольня Введенского собора (вдалеке видны только его купола), и церковь Михаила Архангела, которые Казанская церковь пока закрывает.

В 1872 году из кирпичей разрушенной церкви, на ее месте была построена часовня, и, чуть поодаль, в одной связи с Вознесенской церковью построили колокольню. Церквей «на горе» стало меньше на одну, но количество колоколен осталось прежним, и в течение последующих пятидесяти с лишним лет на Чебоксарском берегу изменений почти не происходило.

Но в июле 1925 года горисполком принял постановление о сносе колокольни при бывшем мужском монастыре. Одной колокольней стало меньше, а уже через год церковь Святой Троицы лишится купола — в ней открылся музыкальный техникум. В 1927 году разрушается церковь Святой Параскевы и ее колокольня (видна вдалеке, слева от «падающей»).

Весной 1929 года исчезает колокольня Предтеченской (Никольской) церкви, сама церковь будет разобрана весной 1936 года. В середине 1930­х исчезнет и колокольня Вознесенской церкви. В помещении самой церкви затем находилась прачечная, но в начале 1960­х годов исчезла и она. Два складских помещения, древние каменные постройки XVIII века исчезли еще раньше — то, которое повыше, в самом начале XX века, другое уже в 1930­х годах. Словом, от всей этой былой красоты оставалось немного — немудрено, что сегодня трудно представить, что именно так выглядела современная Московская набережная.

Интересная деталь — ниже колокольни Троицкого монастыря видна крыша, так называемой Соляной конторы. Тоже здание XVIII века, но простояло до лета 1979 года, затем исчезло, а в середине 1990­х его восстановили в другом месте. Между монастырской колокольней и церковью Толгской Божией Матери (третий купол слева) виден один из домов на улице вторая Соборная (Михаила Сеспеля) — то самое место, где сейчас стоит новодел.

Реставрация и ретушь фотографии Владимира Трофимова. Дизайн — Алексей Киров.

* Отмеченные звездочкой здания сохранились до наших дней в первоначальном или перестроенном виде