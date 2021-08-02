В сезон отпусков мошенники активизировались на рынке транспортных услуг

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

15 августа 26-летняя жительница Чебоксар с помощью поисковой системы нашла в интернете предложение о продаже авиабилета «Чебоксары — Сочи» всего за 4000 рублей. Сайт оказался фишинговым. После ввода реквизитов банковской карты со счета были списаны все имевшиеся денежные средства.

Две чебоксарки решили добраться до Москвы с помощью известного приложения по поиску попутчиков. «Водитель» прислал ссылку, где нужно было ввести данные банковской карты. В итоге с карты были списаны 8 880 рублей.

Полиция рекомендуют пользоваться только официальными сайтами по продаже билетов и не переводить заранее деньги частным лицам.

Опубликовано: 16 августа 2021 г.


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