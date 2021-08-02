Волейбольный тренер с более чем 60-летним опытом Владимир Матижев — о специфике работы и воспитанниках

«В профессии не нужно на кого-то смотреть. Я иду по своему пути»

В пятницу, 13 августа, 80-летний юбилей отпразднует Владимир Матижев — фанат не только волейбола, но и спорта в целом. В послужном списке Владимира Георгиевича — награды, кубки и грамоты с соревнований различного уровня по волейболу, футболу, гандболу. Несмотря на круглую дату, юбиляр и по сей день трудится инструктором по физической культуре и спорту.

За свою долгую карьеру Владимир Георгиевич 29 раз становился победителем чемпионата Чувашии по волейболу, а сколько наград он завоевал, тренируя юношей, быстро не сосчитаешь. Перед нашим разговором юбиляр с удовольствием показывал корреспонденту «СЧ» свои грамоты, медали и кубки и о любом событии вспоминал в мельчайших подробностях. А затем рассказал о своей спортивной деятельности и о жизни вне волейбола.

— Сколько ребят вы воспитали за свою тренерскую карьеру?

— Это большая цифра — очень много волейболистов я воспитал. Более 20 мастеров спорта и кандидатов в мастера, а волейболистов других разрядов и вовсе не сосчитать. Среди моих воспитанников — два призера юниорского чемпионата Европы (Алексей Иванов и Дмитрий Мостов), а Леша Иванов завоевал медаль юниорского чемпионата мира в Бразилии.

— Расскажите про самых известных своих воспитанников, Алексея Иванова и Дмитрия Мостова. Как вам удалось отыскать таких талантливых ребят?

— Алексея Иванова я нашел в школе № 10. Парень был высокого роста и подходил для игры в волейбол. Сначала он тренировался у меня на «Текстильмаше», а потом Алексею удалось пробиться на высокий уровень. Играл за юниорскую сборную, становился чемпионом СССР, СНГ, России и побеждал в европейском кубке ЕКВ с командой «ЦСКА».

А Дима Мостов — из Моргауш. Отец все время привозил его на тренировки, и я с ним занимался. За один год он попал в сборную и стал чемпионом Европы.

Вообще, чтобы научить каким-то навыкам мальчишек, нужно самому обладать хорошей техникой. Когда я был молодой, то своим ребятам просто показывал, как нужно делать, и они повторяли за мной.

— Давайте поговорим о подготовке кадров. На ваш взгляд, чем отличается нынешняя система подготовки в волейболе от той, что была в советское время?

— Современному поколению тренеров порой не хватает качества в работе, фанатизма. Часто денежный вопрос встает во главу угла. Я работаю так, как положено, — от начала занятий и до их завершения. Мне главное — чтобы не мешали и дали зал. Стараемся вырастить фанатиков спорта, но это сложная работа.

— Раз уж речь зашла о наставниках, то как можно обозначить ваш тренерский стиль? Вы бы отдали предпочтение манере работы Николая Карполя или нынешнего главного тренера сборной России по волейболу Туомаса Саммелвуо?

— Карполь — это герой труда. Он знает все и воспитывает игрока от начала и до конца. На мой взгляд, Николай Васильевич считает — пока волейболисток полностью не обучил, он будет следить за своими воспитанницами. Карполь создает все условия для того, чтобы игрок дошел до профессионального уровня. Уже когда волейболистка показала себя, то она уходит в другую команду, титулованная Екатерина Гамова — яркий пример.

Туомас Саммелвуо — это другое. Несмотря на то что Туомас из Финляндии, он говорит по-русски. Когда я с ним общался, то увидел, что для него главное — это план, четкость, дисциплина. Он пытается проникнуть в душу каждого игрока. Туомас умеет команду к себе притянуть, чтобы она его слушалась. При этом он иногда проявляет мягкость к игрокам, и это становится проблемой.

— Вы все-таки расскажите о своем тренерском стиле…

— Если говорить обо мне, то я убеждаю ребят, что волейбол — это лучший вид спорта.

Я говорю волейболистам: «Если ты будешь играть в волейбол, то сможешь развивать свое мышление. Нужно не просто взять мяч и перекинуть на другую сторону, важно думать, в какую зону его забить». Для этого нужно иметь хорошую технику — если она развита у команды, то коллектив выигрывает. Конечно, можно победить один раз «на ура», как наша сборная в полуфинале Олимпиады в Токио обыграла бразильцев, но в конце все равно проиграешь (наша сборная проиграла французам в финале Олимпиады со счетом 3:2, — Прим. ред.). Если человек хочет добиться чего-то в профессии, то он не должен на кого-то смотреть. Лично я иду по своему пути.

— Немного отойдем от темы волейбола. Какой вы человек за пределами спортивной площадки, в семейном кругу?

— В моем семейном кругу — люди искусства. Мои внучки очень хорошо танцуют. Я люблю играть на гитаре и пианино…

«Мы с Володей прожили более 50 лет, я с ним в институте познакомилась, когда вместе учились. Иногда говорят, что человек фанат своего дела — это про моего мужа. Ему нужен только зал и мяч», — добавила супруга Владимира Георгиевича Валентина Петровна.

— Как вы отпразднуете свой юбилей?

— 14 августа на набережной пройдут соревнования по волейболу на песке. Приходите, кто хочет!

СПРАВКА «СЧ»

В 1995 году за подготовку спортсменов высокого класса и за большой вклад в развитие волейбола в Чувашии Владимиру Матижеву присвоили звание «Заслуженный тренер Чувашской Республики». Также Владимир Георгиевич был награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта России» (2005 г.) и почетным знаком «За заслуги в развитии волейбола в России» (2011 г.). Еще в его копилке различные почетные грамоты и ведомственные медали спортивных обществ и организаций России.