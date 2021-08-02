Самовыдвиженцы сошли с дистанции

А без журналистов провести выборы невозможно

Эту мысль на состоявшемся 11 августа брифинге озвучил председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков и сразу же поделился горячей новостью.

Рассчитались по номерам

Он сообщил, что завершилась процедура жеребьевки по распределению среди партий, участвующих в выборах депутатов Госсовета республики, порядковых номеров в избирательном бюллетене. Жеребьевка проходила максимально открыто, шла запись на видеокамеры. Ее результаты, по мнению руководителя ЦИК, «достаточно неожиданные». Первый номер достался партии «Гражданская платформа», а первая строчка, по его словам, обычно приносит дополнительно несколько десятых процента голосов, ведь некоторые избиратели привыкли читать бюллетень «по диагонали». Второй номер у КПРФ, «не думаю, что они могут быть недовольными подобным раскладом», — считает председатель ЦИК. Обладателем третьего номера стала партия «Новые люди», четвертого — партия «Пенсионеры за социальную справедливость», пятый — у «Зеленых», шестой достался ЛДПР, седьмой — «Родине», восьмой — «Единой России», под девятым номером в избирательном бюллетене значится «Справедливая Россия — Патриоты за правду», а замыкающий, десятый, вытянули «Коммунисты России».

ЦИК Чувашии зарегистрировала списки кандидатов всех 10 политических партий, изъявивших желание принять участие в выборах депутатов парламента республики. Они проходят по смешанной избирательной системе: из 44 депутатов 22 избираются по партийным спискам, еще 22 — по одномандатным округам. Зарегистрированы 472 кандидата по партийным спискам и 107 кандидатов по одномандатным округам. «Конкуренция за мандаты серьезная», — отметил председатель ЦИК. А еще то, что ни один из самовыдвиженцев не смог дойти до избирательного бюллетеня. На взгляд Цветкова, это одна из особенностей современной политической системы, где основные игроки — политические партии.

А каков расклад с кандидатами в Госдуму? По Канашскому округу № 37 зарегистрировано 8 кандидатов, а по Чебоксарскому округу № 38 — десять кандидатов. Все они представляют политические партии, самовыдвиженцев также нет.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Игоря Михайлова, в регистрации отказано 20 кандидатам. В основном по причине сокрытия судимостей, а четверо не представили полный пакет документов. Но это не отразилось на партиях негативно, кадровый потенциал у них оказался достаточным.

И никаких доверенных лиц!

С финансированием избирательной кампании проблем вроде бы нет. По данным ЦИК, свой фонд на выборах в Госдуму «Единая Россия» пополнила на 25 млн рублей, КПРФ внесла 2 млн, «Справедливая Россия» — почти 3 млн. Среди одномандатников выделяются Анатолий Аксаков и Алла Салаева — 9 млн и 26,5 млн рублей соответственно. Напомним, максимум, который допускает закон для одномандатников, — 40 млн рублей. «Единая Россия» лидирует и на выборах в Госсовет — на ее счету более 40 млн рублей.

Журналистов интересовало, были ли нарушения при сборе подписей и какое наказание грозит тем, кто их допустил? По данным Игоря Михайлова, член одного из избиркомов с правом решающего голоса собирал подписи в пользу кандидата в депутаты, что законом запрещено. В итоге семь подписей избирателей признаны недействительными, сборщику грозят штрафные санкции, но щадящие — от одной до двух тысяч рублей. Однако вряд ли он и далее будет работать в избирательной системе.

Как будет проходить приближающийся агитационный период в СМИ? Здесь ничего не поменялось, отметил Игорь Михайлов. Состоится жеребьевка на предмет определения мест для размещения агитационных материалов. Определяется объем эфирного времени или газетной площади для претендентов в депутаты.

Не менее половины эфирного времени должно уделяться дебатам. И в них должны участвовать только зарегистрированные кандидаты — никаких доверенных лиц и уполномоченных. Это касается и кандидатов, которые баллотируются в депутаты Госдумы. Если кандидат не пришел для участия в дебатах, отведенное ему эфирное время распределяется между другими участниками. А формат проведения этих дебатов, обсуждаемые вопросы определяет само средство массовой информации, добавил председатель Центризбиркома. От этого во многом зависит, насколько дебаты будут интересны для широкой общественности.

Предстоит голосовать и в новых местах

Явку избирателей Центризбирком Чувашии прогнозирует на уровне выше 50%, в условиях коронавирусной инфекции предпринимаются все меры, чтобы выборы провести в безопасном режиме. Кстати, в ковидных больницах голосования не будет. Между тем накануне пресс-конференции Центризбирком сообщил: из-за того, что часть школ, в которых выполняется капитальный ремонт (а их порядка десяти, — ред.), не откроется к сентябрю, предусмотрены новые места для голосования.

Как рассказал секретарь ЦИК Олег Ефимов, новые помещения для голосования будут в шаговой доступности от предыдущих пунктов. Так, из школы № 31 в Чебоксарах избирательный участок перенесут в здание профессионального колледжа имени Никольского. В Вурнарском районе избирателей, голосовавших в Буртасинской школе № 1, будут ждать в новом сельском Доме культуры в деревне Буртасы.

«Дистанционное голосование в нашей республике не предусмотрено, — напомнил Цветков. — Есть единственная возможность поменять свое место голосования. У нас со 2 августа начала работать программа «Мобильный избиратель», и любой может перезакрепиться с одного участка на другой. Это можно сделать через портал «Госуслуги», территориальную избирательную комиссию и МФЦ. Но нужно понимать, что за пределами Чувашии избиратель не сможет проголосовать за депутата Госсовета республики, потому что там не будет таких бюллетеней».

Завершая брифинг, Александр Цветков поблагодарил представителей СМИ, подчеркнув: «Без журналистов провести выборы мы не можем. Потому что узнаваемой выборную кампанию могут сделать только журналисты, и ваша помощь бесценна».

В ЦИК сообщили, что видеорегистрация будет вестись на протяжении всех трех дней голосования на всех избирательных участках, в том числе новых. Кстати, на брифинге отмечено, что количество аккаунтов для Штаба общественного наблюдения не ограничивается. Ростелеком имеет право удовлетворить все заявки Общественной палаты. Через нее любой гражданский активист может получить доступ в центр наблюдения.

Напомним: выборы-2021 будут проходить в течение трех дней подряд — с 17 по 19 сентября.