В ГКБ-1 выходили малышку, родившуюся с весом 603 грамма

В стенах перинатального центра Городской клинической больницы № 1 врачи и медсестры почти три месяца боролись за жизнь уникального пациента, сообщили в региональном Минздраве. Девочка родилась 18 мая на 23 неделе беременности с весом 603 грамма. Ее организм еще не был готов к внеутробной жизни. Сразу после рождения девочку перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Маленькая пациентка перенесла операцию на глаза по поводу ретинопатии недоношенных — тяжелого заболевания глаз, развивающегося преимущественно у глубоконедоношенных детей. После этого еще месяц она набиралась сил в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей… И вот 12 августа пациентку выписали! Новорожденную назвали Софией.