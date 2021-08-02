В Новочебоксарске подросток похитил с банковской карты дедушки 244 тысячи рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

У 15-летнего горожанина есть дедушка. По версии следствия, подросток и его 16-летняя знакомая сфотографировали банковскую карту пожилого человека. И в апреле этого года, используя мобильное приложение, переводили с нее деньги на счет банковской карты, находившейся в их пользовании. В итоге дедушка лишился более 244 тысяч рублей. Внук и его юная сообщница использовали их на различные развлечения и покупки. Злоумышленников установили после того, как потерпевший обратился в правоохранительные органы. Дело уже в суде.

Опубликовано: 12 августа 2021 г.


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