Чувашия — среди лидеров по безопасности труда

В республике сохраняется тенденция к снижению уровня производственного травматизма — по этому показателю в Приволжье в 2020 году мы заняли второе место после Пензенской области.

А в целом по России среди регионов с самым низким травматизмом наша республика занимает десятое место, сообщила на заседании правительства Чувашии министр труда Алена Елизарова.

По ее словам, за последние девять лет уровень производственного травматизма в республике в относительных показателях снизился в 2,4 раза (с 343 до 144 случаев). Традиционно наиболее травмоопасными являются такие сферы деятельности, как обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и строительство.