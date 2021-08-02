Жителей Чувашии призвали придумать, чему будет посвящен 2022 год

Предложения принимают через специальную google-форму: clck.ru/WdBFT до 16 августа. В опросе нужно продолжить фразу: «Предлагаю посвятить 2022 год в Чувашии…» и обосновать свой ответ.

Ограничений в «главной теме» будущего года, как пишут в телеграм-канале «Республика 21», нет. Это может быть актуальная проблема, важная дата в истории республики или любая другая идея. Самые популярные варианты ответов вынесут на общественное обсуждение, на котором и определят «профиль» 2022 года в Чувашии.

Кстати, впервые о специфике нового года в республике заговорили еще в конце июня. Затронули тему накануне Дня молодежи на встрече Главы республики Олега Николаева с молодыми лидерами Чувашии «Диалог на равных» на Московской набережной.

«Одно из предложений — посвятить год знаменитым выходцам из Чувашии», — сказал тогда Глава республики. В 2022 году, как известно, исполнится 60 лет со дня полета нашего легендарного земляка Андрияна Николаева в космос. А в конце июля тему обсудили на стратегической сессии для пиарщиков «Республика идей».

Среди вариантов прозвучали, например, такие: объявить следующий год в Чувашии Годом медицины или Годом ребенка.

Справка «СЧ»

2020 год был объявлен в Чувашии Годом памяти и славы,

2019 — Годом театра,

2018 — Годом Ивана Яковлева,

2017 — Годом отца и матери,

2016 — Годом человека труда,

2015 — Годом Константина Иванова.