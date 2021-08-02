Светлана ОРЕШНИКОВА: Я не понимаю людей, которые до сих пор не осознают серьезность коронавирусной инфекции

«Советская Чувашия» продолжает серию видеоинтервью «О профессии из первых уст». Гость третьего выпуска — Светлана Орешникова, заведующая отделением анестезиологии–реанимации № 2 Больницы скорой медицинской помощи. Вот уже больше года она вместе со своими коллегами находится на передовой в борьбе с ковидом. «Да, есть чудесные истории выздоровления пациентов, нам удалось спасти женщину с 95-процентным поражением легких, — делится Светлана. — Когда ее везли к нам в реанимацию, она лежала на каталке в обнимку с кислородным баллоном. А потом, через пару недель, я смогла с ней поговорить, она ответила, что помнит лишь то, как пыталась найти глоток свежего воздуха. К счастью, эта женщина поправилась. Такие истории нас воодушевляют». Но не всегда такие тяжелые случаи заболевания заканчиваются счастливо.

«И молодые люди старше 30 лет могут болеть тяжело, вирус «помолодел», и сейчас главная задача — это вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких», — напоминает Светлана Орешникова.

По ее словам, работа в «красной зоне» перевернула жизнь с ног на голову. О сложностях и радостях профессии, о том, как начинался ее путь в медицине и почему не стоит бояться прививки, смотрите в полной версии интервью «О профессии из первых уст»: