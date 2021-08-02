ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

председатель Центральной избирательной комиссии России

«Из 30 ныне зарегистрированных Минюстом партий в избирательных кампаниях разных уровней участвуют 26 политических партий, и 22 из них уже зарегистрировали более 60 тысяч кандидатов. Всего в Единый день голосования будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Отмечу низкий уровень отказов в регистрации на выборы депутатов региональных заксобраний. Из 12 субъектов, где этот этап уже прошел, в девяти к выборам допущены все партии. Больше всего в Чувашии — десять, причем большинство из них собирало подписи. Такой большой процент партий, успешно прошедших регистрацию, связан с тем, что республика второй год применяет электронный сбор подписей через портал госуслуг. Такие подписи принимаются в полном объеме, поскольку данные избирателей уже верифицированы».