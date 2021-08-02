Наши лучники не победили, но награды завоевали

На днях в городе Каменка (Пензенская область) завершился открытый чемпионат ПФО по стрельбе из лука, сообщили

в региональном Минспорте. По результатам личного первенства серебряную медаль в стрельбе из классического лука среди мужчин завоевал Александр Митрофанов, а у девушек второе место заняла лучница из Чувашии Екатерина Строганова.

В дисциплине «блочный лук» бронзовым призером соревнований стал Евгений Колесников. А в соревнованиях смешанных пар второе место заняли Екатерина Строганова и Иван Мухрыгин.