Наши лучники не победили, но награды завоевали

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях в городе Каменка (Пензенская область) завершился открытый чемпионат ПФО по стрельбе из лука, сообщили
в региональном Минспорте. По результатам личного первенства серебряную медаль в стрельбе из классического лука среди мужчин завоевал Александр Митрофанов, а у девушек второе место заняла лучница из Чувашии Екатерина Строганова.
В дисциплине «блочный лук» бронзовым призером соревнований стал Евгений Колесников. А в соревнованиях смешанных пар второе место заняли Екатерина Строганова и Иван Мухрыгин.

Опубликовано: 12 августа 2021 г.
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Спорт


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