В битве лидеров — победа!

Сократили отставание в чемпионской гонке

На днях «Химик–Август» из Вурнар в рамках первенства МФС «Приволжье» приехал в гости к лидеру турнира — команде «Дорожник» из города Каменки (Пензенской области). На матче присутствовало 200 зрителей.

Перед встречей «Химик–Август» отставал от «Дорожника» в борьбе за первое место в турнирной таблице на четыре очка. От исхода игры зависела судьба дальнейшей борьбы за чемпионство — либо вурнарцы начали бы наступать на пятки сопернику, либо команда из Пензенской области становилась сложно досягаемой для любого коллектива чемпионата.

По атмосфере на стадионе в Каменке стало ясно — «Дорожник» просто так не отдаст победу подопечным Александра Ешкина. Хозяева бились на каждом сантиметре искусственного поля. Зрители пришли поддержать своих любимцев не с пустыми руками — на протяжении всего матча болельщики «Дорожника» гнали своих ребят вперед, а усиливала эффект барабанная дробь, звучавшая на трибунах стадиона.

Вурнарцы, находившиеся под двойным давлением, достойно выдержали прессинг. На протяжении матча преимуществом владели хозяева, а футболисты «Химика–Августа» отвечали быстрыми контратаками, которые раз за разом заставали врасплох оборону «Дорожника». Но отправить мяч в сетку ворот до поры до времени командам не удавалось.

Но на 83-й минуте после суматохи у ворот хозяев ситуацией воспользовался игрок вурнарцев Павел Цветков, который и открыл счет в матче! За оставшееся время футболисты «Дорожника» сотрясли перекладину ворот «Химика-Августа», но мяч так и не пересек их линию. В итоге вурнарцы победили со счетом 0:1 и сократили отставание от лидирующего «Дорожника» до одного очка.

Кстати

На минувших выходных команда «Спартак» (Чебоксары) одержала победу в первенстве МФС «Приволжье», переиграв клуб «МЦПЮФП-Мордовия» со счетом 5:0.