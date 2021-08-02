Планерка Главы: спад преодолен, ремонт школ, бесплатная газификация

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Экономика Чувашии по итогам января — июля преодолела спад, вызванный пандемией, и вышла на предшествовавший ей уровень. Об этом доложила и. о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова на правительственной планерке, которую провел Глава республики Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.
К концу года отрегулировать нормативы, позволяющие полнее задействовать имеющийся экономический потенциал.

Основные макроэкономические показатели превысили «доковидный» уровень. Промышленное производство выросло на 2,2% к тому же прошлогоднему периоду, а объемы отгрузки продукции — на 14,1%. Существенную помощь в росте оказала господдержка предприятий, в том числе в виде льготных кредитов.
Объемы в АПК увеличились на 6,6%, выросла продуктивность молочного стада и в мясной отрасли.
На 24% вырос ввод жилья, хотя в целом строительная отрасль сработала с минусом.

ЦИФРА
В 1,2 раза увеличился объем инвестиций в Чувашии в минувшем первом полугодии

Прирост продемонстрировал объем инвестиций в основной капитал. По итогам первого полугодия их сумма составила более 23 млрд рублей — увеличение в 1,2 раза. Продолжается реализация 9 масштабных инвестпроектов. Пяти проектам будет оказана федеральная поддержка в виде бюджетных инвестиций на возмещение затрат на строительство инфраструктуры, пояснила докладчик.
На обеспечение льготного доступа предприятий к финансированию в 2021 году в рамках индивидуальной программы развития Чувашии направлено более 656 млн рублей. Положительная динамика также наблюдается во внешнеэкономической деятельности. На 10,8% выросла средняя номинальная зарплата, в то же время на спаде безработица. На сегодня ее уровень составляет 1,1%.
По докладу первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, консолидированный бюджет региона за январь — июль исполнен по доходам в объеме 45,7 млрд рублей, по расходам — 41,2 млрд. Республиканский — 42,5 млрд и 36,2 млрд рублей соответственно. По сравнению с прошлым годом уровень освоения выше и по доходам, и по расходам. Достаточно положительная динамика собственных доходов: рост в консолидированном бюджете — на 16,5%.
Почти на 3 млрд рублей выросли расходы на социальную сферу, наиболее заметно — на социальную политику и образование. Тут существенно сказались выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и выплаты на основании социального контракта.
Динамика в целом позитивная, отметил Глава республики, но нереализованные потенциальные возможности — не расслабляться, чтобы до конца года выполнить все запланированные мероприятия по повышению экономического роста.

ПОРУЧЕНИЕ.
Главам муниципалитетов держать под неослабным вниманием проблемные школьные объекты, рассмотреть все варианты завершения их подготовки к новому учебному году.

До начала учебного года остается три недели, но ситуация с подготовкой ряда школ вызывает тревогу. Выделенные на ремонт бюджетные средства кое-где осваиваются крайне неудовлетворительно, что ставит под угрозу завершение работ к 1 сентября.
Как доложила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, одной из проблемных является школа в Козловском районе. Контракт на этом объекте освоен лишь на 6%, объем работ здесь остается еще немалый. Подобная обстановка также в Шимкусской школе Янтиковского района, Абашевской Чебоксарского. Очевидно, что к 1 сентября эти объекты вряд ли будут готовы, и детям придется начать учебу в соседних школах. Проблема обсуждается на собраниях учителей и родителей, чтобы обеспечить доставку ребят.
«Требую, чтобы все главы администраций дошли до каждого такого объекта, — сказал Глава. — Необходимо безотлагательно оценить состояние каждого из них, чтобы решить, в какие реальные сроки они будут сданы. Многие из глав просто упустили процесс управления реализацией ряда проектов, результат налицо».
Сейчас надо задействовать все способы ускорения ремонта школ. Янтиковская райадминистрация, к примеру, призвала родителей, работающих за пределами региона, на время вернуться, чтобы помочь в ремонте школ. Не исключается также вариант продления каникул на неделю, чтобы без аврала закончить их подготовку. Число школ, которые к 1 сентября не будут готовы, надо свести к минимуму.

ПОРУЧЕНИЕ.
В течение ближайших дней руководителям муниципальных образований завершить работу по подготовке документации для бесплатной газификации частных подворий, согласно указанию президента страны.

На совещании также обсужден вопрос о ситуации с газификацией домовладений по соответствующему указанию Президента страны. Как отметил Глава, многие руководители муниципалитетов пока остаются в стороне, не управляют должным образом этим процессом. Как доложил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, из 1720 населенных пунктов республики к 1627 проложены газораспределительные сети. По данным Газпрома, газификации подлежат 68,4 тыс. домовладений. Самое важное сейчас — составление планов газификации. Однако по данным муниципалитетов, газификация запланирована только в 910 населенных пунктах — это порядка 64%. Министр задался вопросом — это от недоработки или осознанная цифра? В Ибресинском районе только одна деревня намечена к газификации, в Вурнарском из 19 пунктов — только два… Между тем к 12 августа план-график газификации должен быть утвержден.
Олег Николаев подчеркнул, что цифра 910 населенных пунктов никуда не годится. Около 63 тыс. домовладений могут воспользоваться решением Президента о бесплатной подводке голубого топлива. И главам администраций на местах сейчас надо работать круглосуточно над составлением планов газификации.
На заседании обсуждена информация об эпизоотической обстановке в республике. А также о ходе единовременных выплат школьникам и индексации пенсий работающих пенсионеров.

Опубликовано: 9 августа 2021 г.


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