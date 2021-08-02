В Ибресинском районе открылись новая спортплощадка, обновленная школа и цех по производству сыров

В селах формируется современная городская среда

На прошлой неделе Олег Николаев побывал рабочим визитом в Ибресинском районе. В поле внимания Главы республики были школа, спортивная площадка, молочный завод. На последнем в праздничной обстановке открыли цех по производству сыров.

«Площадка — класс!»

Такую характеристику дали новой спортивной площадке в селе Новое Чурашево мальчишки, увлеченно гоняющие мяч: «Поле с искусственным покрытием ровное. Падать не больно, а бегать и бить удобно и легко. Можно играть в футбол, баскетбол, волейбол…»

«Скоро это проверим, проведем турнир по мини-футболу районного масштаба», — как бы отвечая на слова юных спортсменов, сообщил журналистам глава администрации района Игорь Семенов.

Современная спортивная площадка в одном из самых больших сел Ибресинского района появилась в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории республики». По словам Игоря Геннадьевича, стоимость строительства спортивной площадки составила примерно 5 млн рублей, из них 6% — средства района.

Возвели площадку в короткие сроки. Строители в село пришли в июне и вот спортивный объект уже стал местом притяжения всех сельских ребятишек, молодежи и взрослых. И вообще, по словам главы, жителей Нового Чурашево отличает пристрастие к спортивным занятиям. Здесь кроме всего прочего сильно развит гиревой спорт, а зимой местные жители чуть ли не от мала до велика играют в хоккей. Да и коробку хоккейную сельчане построили сами, на собственные средства.

Естественно, что инициаторами многих начинаний часто выступают молодые жители села. Их в Новом Чурашево немало — благо здесь есть где работать. «Селообразующими» предприятиями являются колхоз «Красный партизан» и Волжское перерабатывающее предприятие, которое сельчане привычно называют «Молочный завод» (о нем речь ниже). Вот и не спешат молодые покидать родные места, а администрации сельского поселения и района стремятся создавать комфортные условия для проживания.

Молодым семьям выделяют землю для строительства. В местной средней школе учатся порядка 200 ребятишек, детский сад «Колосок» посещают около 80 малышей. Есть в селе офис врача общей практики, стоматологический кабинет, для досуга — Дом культуры. Правда, клуб старый, деревянный, 1957 года постройки, хотя выглядит очаг культуры вполне достойно. Его, по словам главы поселения Николая Федорова, ремонтировали в 2012 году, но сельчане хотят новый.

Начать строительство планируется в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура». «В 2020 году была подготовлена проектно-сметная документация по строительству сельского Дома культуры на 150 мест, — подтвердила его слова руководитель Минкультуры республики Светлана Каликова. — Проектом предусмотрены просторный зрительный зал, эстрада-сцена, гримерная комната, кабинеты для кружковой деятельности».

Новый учебный год — в обновленной школе

В деревне Айбечи Олег Николаев инспектировал ремонт общеобразовательной школы. Кстати, история учебного заведения в деревне берет начало еще в 1899 году, она была открыта по решению Цивильского уездного училищного Совета по народному образованию. В первый учебный год там обучалось 20 мальчиков и 4 девочки. В дальнейшем школа была преобразована в школу-пятилетку (1929 г.), семилетку (1934), восьмилетку (1959), а в 1969-м получила статус средней школы. Современное здание было введено в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор основательного ремонта здесь не было, хотя не очень давно были заменены кровля и полы в коридорах.

Строители в школе нынче появились в середине июня, к концу августа они должны сдать объект. В такие сжатые сроки предстоит полностью заменить отопление, электропроводку, окна, двери, обшить фасад. На все это предусмотрено 22,5 миллиона рублей. По словам подрядчика, ремонт уже выполнен на 70%.

Глава республики такой высокой скорости исполнения контракта поразился. «А двери-то дешевые», — постукивая по дверному полотну, поймал подрядчика Олег Николаев. «Все согласно смете», — ответили строители и заверили, что двери свое отслужат. Мол, с поставщиком работают не на первом объекте, нареканий ни у кого не было. Но претензии у руководителя региона появились и после того, как он дотронулся до стены — шпаклевки на ней не оказалось. «В проекте такие работы не предусмотрены», — был ответ. Что, конечно же, не устроило Олега Николаева: «Не доделывая вот эти мелочи, мы сводим на нет огромную нашу работу. Поэтому такое ни в коем случае нельзя допускать. Это ведь элементы воспитания детей. Если мы говорим: «Мы школу капитально отремонтировали», запускаем туда детей, они заходят, они же это видят. Это же все ложится на подсознание, и у них такое же отношение к жизни формируется».

Такие проекты очень важны

Волжское перерабатывающее предприятие встретило гостей бравурной музыкой — открытие нового цеха для района — грандиозное событие. Как подчеркивали все выступающие, основанный на новейших современных технологиях сыроваренный цех в чувашской сельской глубинке — пока первый в Приволжском федеральном округе. Единицы таких и по всей России.

История же завода начиналась в 2013 году с маленького предприятия по сбору молока, базирующегося на площадке бывшего консервного завода колхоза «Красный партизан». «Помню, как совсем недавно в республике сборщики молока начали возмущаться, что приехали какие-то ребята из Ульяновской области, нагло себя немножко ведут, начали собирать на территории Чувашии молоко… Вот так вот и начинался этот бизнес», — поведал историю появления ульяновских инвесторов на территории Нового Чурашева министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, отметив, что упорство — удел сильных. Изначально сырое молоко только собирали, принимали и подвергали первичной переработке. Но уже в 2015 году на предприятии появился новый цех по производству сливочного масла «Крестьянское», еще через год стали производить сухое обезжиренное молоко, а сегодня здесь уже выпускают сыры.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Правительство республики активно поддерживает такие проекты на всех этапах их реализации: и на стадии разработки, и на стадии внедрения, и на стадии продвижения продукции на российском и зарубежных рынках. Субсидия из республиканского бюджета предприятию составила 30% стоимости технологической линии цеха по производству сыра».

«Сырный» цех, по словам заместителя директора предприятия Романа Алексеева, производство уникальное, оснащено испанским оборудованием, линия полностью автоматизирована и «лишний раз руки человека к головкам сыра не прикасаются, а качество продукта увеличивается».

Первую партию сыров предприятие выпустило еще в конце 2020 года, а сегодня вышло на проектную мощность — 15 тонн продукта в сутки.

Вообще же в новом цехе есть возможность перерабатывать 350 тонн сырого молока в сутки, а в месяц выпускать до 450 тонн сыра.

Правда, на местных прилавках продукции Волжского перерабатывающего предприятия почти нет. По словам представителей администрации, маленькие партии по торговым точкам Чувашии реализует лишь один индивидуальный предприниматель. Вся продукция уходит в сетевые магазины Москвы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода… Но со временем эта продукция появится и на наших прилавках.

Большая стройка обошлась владельцам бизнеса более 282 млн рублей, а в селе Новое Чурашево появились новые рабочие места. Как поведали инвесторы, с открытием нового цеха потребовались специалисты — их из местных набрали 30 человек. Всего же на предприятии трудятся около 150 человек, причем не только из Ибресинского района, но и из Канашского. Молоко же получают от сельхозпредприятий Чувашии, Татарстана, Мордовии и Ульяновской области.

«Как только в сельской местности появляется производство, начинает развиваться территория, появляются новые возможности, новые рабочие места, развивается социальная инфраструктура», — обозначил значимость предприятия Олег Николаев, приветствуя собравшихся. По его словам, такого рода производства позволяют развивать агропромышленный комплекс за счет более углубленной переработки продукции. «Такие предприятия — это мощный импульс для развития территорий, в данном случае Ибресинского района, — заметил Глава республики. — А совместная работа предприятия, муниципального образования, правительства республики должна дать существенный эффект, чтобы люди почувствовали изменения условий жизни».