На месте будущего мемориала заложили капуслу с посланием потомкам

Сегодня на месте возведения будущего Мемориала, посвященного подвигу строителей оборонительных сооружений «Сурский рубеж» и «Казанский обвод», была заложена капсула с посланием потомкам. В торжественной церемонии принял участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Среди почетных гостей торжественной церемонии была и участница строительства оборонительных рубежей , уроженка Козловского района Дария Тимофеевна Родионова. За самоотверженный труд при строительстве рубежей Глава Чувашии Олег Николаев вручил 98-летней пенсионерке Благодарственное письмо и часы.