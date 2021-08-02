Бомж из Оренбурга попытался совершить кражу из магазина в Моргаушском районе

Даже выведя из строя видеокамеру, злоумышленник не ушел незамеченным

Утром продавец придорожного магазина в деревне Калмыково Моргаушского района обратила внимание на одного из покупателей. Неопрятного вида, сильно потрепанный жизнью мужчина приобрел бутылку водки и немного продуктов питания. Вечером, перед закрытием торговой точки, работница прилавка снова заметила того же бродягу недалеко от магазина, что ее немного встревожило.

И подозрения были не напрасны: утром следующего дня продавец обнаружила разбитое стекло и выведенную из строя наружную видеокамеру. Злоумышленник, который пытался проникнуть в павильон, хотел остаться «в тени», но оперативники без труда выяснили, что это был тот самый крутившийся поблизости бомж. Сразу после ухода торгового работника, злоумышленник разбил трубой стекло и собирался залезть внутрь, но решетка оказалась ему не по зубам.

Руководство ОМВД России по Моргаушскому району отправило по следам «джентльмена удачи» патрульные наряды, снабдив их ориентировками с фотоизображением подозреваемого. После неудачной попытки ограбления магазина тот успел добраться практически до границы с Ядринским районом, преодолев пешком километров пятнадцать. Там его и настиг экипаж ДПС, сразу опознавший мужчину по приметам.

Задержанного доставили в отделение, где по базам данных полицейские установили личность 29-летнего уроженца Оренбургской области, путешествующего по стране без каких-либо документов. Проверяется причастность избегающего камер «туриста» к другим правонарушениям в республике. Тем более, что ранее оренбуржец без определенного места жительства уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.

По информации начальника полиции ОМВД России по Моргаушскому району Михаила Мясникова, подобные бродяги не в первый раз покушаются на придорожные «маркеты». Полицейским, как правило, удается задержать их еще до того, как они успевают покинуть пределы района.