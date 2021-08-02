Роман Минеев прошел отбор в юношескую сборную России по триатлону

На двоих — «золото» и «серебро»

На днях в Альметьевске завершился розыгрыш наград первенства России по дисциплинам триатлон-спринт и триатлон-эстафета. Представители Чувашии продемонстрировали хорошие результаты.

Соревнования в Татарстане проходили в условиях жесткой борьбы — за награды боролись более 300 спортсменов от 13 до 17 лет из 28 регионов страны, сообщили в Минспорте Чувашии.

В дисциплине триатлон-спринт медали завоевали сразу два представителя нашей республики. Среди ребят 13-14 лет золотая награда на счету Кирилла Скрябина, а в возрастной категории 15-17 лет вторым финишировал Роман Минеев.

Отметим, что по результатам турнира Роман Минеев прошел отбор в юношескую сборную России для участия в первенстве Европы по триатлону. Соревнования пройдут в конце сентября в Турции.