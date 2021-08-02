Даже если первым на «красный» поехал сосед, за нарушение накажут обоих

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Заместителю командира взвода ГИБДД УМВД России по городу Чебоксары Евгению Данилову, который ночью выехал на проверку дежурных нарядов, пришлось задержаться для «оформления» нарушителей.
На улице Композиторов Воробьевых, прямо на его глазах, две автомашины сорвались с места на запрещающий сигнал светофора, видимо, не заметив в темноте стоявший позади патрульный автомобиль. Хотя одна из легковушек тронулась первой и тем самым, возможно, запутала водителя второго авто — правилами дорожного движения фальстарт не предусмотрен.
Постановление о привлечении к административной ответственности было вынесено в отношении обоих нарушителей. Но «зачинщик» все же пострадал больше: торопившегося на вызов таксиста доставили в отдел полиции № 2 для разбирательства по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (статья 14.1 КоАП РФ).

Опубликовано: 2 августа 2021 г.


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