В Канашском районе организация оштрафована за неиспользование земли по назначению

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Использовать землю надо по назначению, тогда и договоры аренды разрывать не придется. Фото mosreg.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Агропром» арендовало у муниципального образования земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 679 га и взяло на себя обязательства по их освоению и использованию по целевому назначению. Однако осваивать арендуемые наделы агропромовцы не торопились, земельные участки длительное время не обрабатывались, заросли сорняками и кустарниками.
Межрайонная прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв) ООО на 200 тысяч рублей. По информации прокуратуры, у арендатора в судебном порядке изъяты участки, используемые не по целевому назначению. Сейчас они переданы в аренду другим лицам.

Опубликовано: 2 августа 2021 г.


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