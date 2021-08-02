В Канашском районе организация оштрафована за неиспользование земли по назначению

Общество с ограниченной ответственностью «Агропром» арендовало у муниципального образования земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 679 га и взяло на себя обязательства по их освоению и использованию по целевому назначению. Однако осваивать арендуемые наделы агропромовцы не торопились, земельные участки длительное время не обрабатывались, заросли сорняками и кустарниками.

Межрайонная прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв) ООО на 200 тысяч рублей. По информации прокуратуры, у арендатора в судебном порядке изъяты участки, используемые не по целевому назначению. Сейчас они переданы в аренду другим лицам.