Об уникальных способностях самой юной абитуриентки страны рассказали ее дедушка и бабушка

Феномен Алисы

Настоящей сенсацией этого лета можно назвать разлетевшуюся по всему миру историю о девятилетней жительнице Москвы, которая в столь юном возрасте не только смогла освоить программу 11 классов, что, к слову, зафиксировано в реестре рекордов России, но и выдержала вступительные испытания (по биологии) в Московский государственный университет, и теперь ждет результатов зачисления на факультет психологии. Честно говоря, несмотря на многочисленные публикации и видеосюжеты столичных журналистов, история казалась невероятной, пока в редакцию «Советской Чувашии» не пришло письмо от мамы Алисы Тепляковой — Наталии. Оказалось, она родом из Чебоксар…

Неоднозначный взгляд

Напомним, папа Евгений и мама Наталия воспитывают семерых ребятишек, самой старшей дочери Алисе недавно исполнилось девять лет, младшему сыну Тесею вот-вот будет два месяца. Дети Тепляковых не посещают ни детсад, ни школу, ни кружки, образованием своих чад родители занимаются дома, причем за основу обучения взята методика известных советских педагогов и психологов. К тому же психологическое образование имеет папа Алисы, он выпускник факультета психологии и факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, за его плечами — аспирантура МГУ, а также докторантура Китайской академии наук. В процессе обучения ребят участвует и мама Наталия — выпускница механико-математического факультета МГУ и Финансового университета при Правительстве РФ.

Результаты «домашней школы» Тепляковых просто феноменальные: Алиса сдала ЕГЭ (по русскому, математике, биологии и информатике) в восемь лет, сын Хеймдалль в семь лет сдал ОГЭ, школьную программу уже осваивают младшие дочки Лейя и Терра, складывает слоги Айлунг. Многие восхищаются этой семьей, где папа и мама полностью посвятили себя детям. Но немало и тех, кто осуждает родителей юных дарований, считая, что не стоит перегружать детей всякими премудростями: мол, в столь раннем возрасте чада должны думать о друзьях и игрушках, а не о поступлении в высшее учебное заведение.

КСТАТИ Ректор МГУ Виктор Садовничий следит за поступлением Алисы, сообщает «РГ». По его словам, в МГУ поступали талантливые ребята, но в возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай. Поэтому, если Алису примут (результаты будут известны примерно через пару недель, — Прим. ред.), ей будет необходим педагог-психолог, который поможет ей комфортно учиться.

С осторожностью к «феномену Алисы» относятся и психологи. «Российская газета» попросила прокомментировать историю о гениальной девочке доцента Московского городского педагогического университета Юлию Челышеву.

«Мы хорошо знакомы с методами раннего развития, о которых говорят родители Алисы, но при этом дети, которые обычно учатся по ним, не дают такого результата, как у Алисы. Непонятно, как те самые закономерности психического развития, которые развиваются планомерно, переходя из одной в другую, вдруг так «выстрелили» в дошкольном возрасте», — недоумевает педагог-психолог и предрекает, что результат этого эксперимента мы обязательно увидим через несколько лет.

«Люди, феноменально одаренные с детства, перешагнувшие какие-то пороги развития, дают очень хорошие результаты в творчестве, математике. Но через какое-то время их резервы заканчиваются, а человек оказывается не готов к другому темпу жизни», — привела пример эксперт и пожелала: пусть у Алисы все будет иначе…

Дочка похожа на маму

Из письма мамы Алисы Наталии Тепляковой (в девичестве Миневич) мы узнали, что она родилась в Чебоксарах, училась в 3-м лицее и окончила его в 2002 году с золотой медалью. А с ее родителями — папой Аркадием Евсеевичем и мамой Верой Ивановной нам удалось на днях прогуляться по бульвару Денисова…

В Чебоксарах семья живет уже более 40 лет, обоих супругов направили сюда по распределению после окончания вуза. Аркадий Евсеевич окончил в Москве автодорожный институт, Вера Ивановна — пищевой. Вузы находились совсем рядом, так на втором курсе учебы и познакомились будущие супруги. А весной 1976 года перед получением диплома поженились.

В Чебоксарах Вера Ивановна работала в проектно-конструкторском бюро Пищепрома, затем проектировщиком и инженером-технологом в проектном институте «Чувашагропромпроект». Аркадий Евсеевич сначала устроился в Чувашавтотранс, затем перешел в объединенное транспортное хозяйство, реорганизованное потом в Чувашстройтранс. Работа у обоих супругов была ответственная и отнимала много времени. Тем не менее, у Миневич родились две замечательные дочери: сначала Жанна, затем Наталия.

— Наташенька еще с детства была способной девочкой, все схватывала на лету, много читала. К шести годам она уже хорошо решала примеры до ста, и ей все не терпелось пойти в школу. Как раз тогда был первый прием в гимназию № 1, и мы с мужем повели ее сдавать вступительные экзамены. Как сейчас помню, по дороге дочка устала, пришлось папе нести ее на руках, — улыбаясь, рассказала Вера Ивановна. — И все у Наташи получилось, все она сдала и поступила. Учителя ее хвалили, называли настоящей гимназисткой. Она участвовала в олимпиадах по математике и даже как-то заняла первое место в республике. Затем перешла в 3-й лицей…

Чтобы уделять время дочерям, особенно когда они были маленькими, Вере Миневич приходилось договариваться с начальством и работать без обеда, а потом пораньше уходить. Благо, дочки росли самостоятельными и любили учиться. И решение, куда им поступать, тоже принимали сами. Наталия, будучи одиннадцатиклассницей, благодаря успешному участию в математической олимпиаде МГУ была зачислена на механико-математический факультет. Еще студенткой начала подрабатывать, а после окончания вуза устроилась в банк, и очень быстро поднялась до начальника отдела.

— Если вокруг случается паника и кажется, что все рушится, Наташа умудряется сохранять хладнокровие, — рассказала о дочери мама. — Мгновенно разрешает ситуацию. Это черта ее характера. И даже сейчас, когда у нее столько ребятишек, восхищаюсь ею, как она со всеми справляется!

В чем-то похожа на свою маму и Алиса, подметила бабушка. Внучка не по годам умная, трудолюбивая, много читает, и ей это очень нравится. «Когда мы приезжаем к ним в гости, Алиса мне показывает стопку книг и говорит: «Смотри, бабушка, сколько книг я прочитала!» — гордится внучкой бабушка.

Китайская грамота от гениальной внучки

— А когда вы заметили, что внучка у вас даже более способная, чем дочь? — спросили мы супругов Миневич.

— Пожалуй, когда у Наташи должен был родиться Хемик (уменьшительно-ласкательное имя от Хеймдалль, — Прим. ред.), они тогда с Женей жили в Гуанчжоу, где он проходил докторантуру, вот на роды мы и поехали в Китай, — ответила Вера Ивановна. — Гуляли на улице с Алисой, ей было полтора годика. И тут на столбах с объявлениями внучка увидела цифры и стала нам их перечислять.

— А когда у Жени закончился договор, и они с Наташей и детьми вернулись, Алиса даже учила нас с бабушкой китайскому языку, она и сейчас знает язык на бытовом уровне, — подхватил разговор Аркадий Евсеевич.

— Да-да, помню, время уже спать, а Алиса с книжкой сидит, ну, думала, сказки читает, а то был учебник по китайскому языку, — добавила бабушка. — А как-то она подошла ко мне с учебником по математике и попросила с интегралами разобраться. Я ей говорю — Алис, да ведь я уж и позабыла все это. Минут десять она внимательно читала, что-то соображала, потом прибегает ко мне довольная — ну все, поняла!

И при всем при этом, по словам дедушки и бабушки, их гениальная внучка — самый обычный ребенок. Как старшая в семье, она любит покомандовать, охотно нянчится с младшими, добрая и отзывчивая, так что для мамы Алиса — бесценная помощница. Вместе с братом Хеми она придумывает разные игры, может поставить целый спектакль, и всем сестричкам и братишкам в нем достанутся роли…

— Хемик у нас эмоциональный, а Лейя, наоборот, сдержанная. Террочка обожает рассказывать сказки, Айлун — хозяйственный, а Фейлун — любопытный и такой озорник, что только и гляди за ним, — любовно перечислила бабушка. — Только самого младшенького Тесея мы пока не видели…

Кстати, как приверженцы традиционных взглядов Вера Ивановна и Аркадий Евсеевич не сразу одобрили выбор столь необычных имен для своих внуков, но когда дочь прислала им список первоклашек одной из московских школ с еще более оригинальными детскими именами, успокоились — главное, чтобы все были счастливы.

Гордятся дедушка и бабушка и остальными своими внуками и внучками, у старшей дочери Жанны — трое детей. Кстати, она в детстве была такой же способной, как и Наталия, не забыли упомянуть родители, училась в гимназии № 1 и тоже окончила ее с золотой медалью.

— Значит, все же есть в «феномене Алисы» что-то наследственное, семейное?

— Что-то такое есть, — задумалась Вера Ивановна, а Аркадий Евсеевич ответил, что Наташа и Женя считают, что их дети — никакие не вундеркинды. Безусловно, у Алисы и остальных детей отличная память и хорошие когнитивные способности, но в целом их «гениальность» — результат особой методики воспитания и образования, при правильном подходе на это способен любой ребенок, так, по крайне мере, утверждают родители.

Со слов дедушки и бабушки, с полутора лет детей начинают обучать чтению, затем в игровой форме малыши осваивают и другие предметы. Наталия, например, сама очень любит математику и чад своих к ней легко приучает. Родители часто повторяют, что знания — это свобода, а потому не ограничивают своих детей в их получении. Причем в «домашней школе» Тепляковых нет графика или расписания, просто потому, что в семье растет грудной малыш, а живут домочадцы вдевятером в однокомнатной квартире на 33 квадратных метрах. Вот и занимаются дети тогда, когда это возможно.

«Хорошо это или плохо — мы не знаем…»

— Как вы относитесь к тому, что ваша внучка в таком раннем возрасте будет учиться в вузе?

— Мы не знаем, хорошо это или плохо. Алиса очень хочет учиться, но как дедушка и бабушка мы беспокоимся за внучку и желаем, прежде всего, чтобы она была здорова, — призналась Вера Ивановна.

— Будет ли Алиса учиться в вузе на бюджете или платно — пока не ясно. Во всяком случае, родители не планируют останавливать обучение. Что касается освоения программы, то они настаивают, чтобы Алиса училась как все, но возможно для нее разработают индивидуальный формат обучения со свободным посещением, папа готов ее сопровождать, — сообщил Аркадий Евсеевич. Он уверен, что Наташа и Женя — ответственные родители, и желают для своих детей только самого лучшего.

— Может нам иногда отсюда и кажется, что родители перебарщивают с учебой детей, но когда приезжаешь к ним в гости, видишь, что внуки просто любят учиться, так же как и играть, рисовать и фантазировать, — рассудил Аркадий Евсеевич. — А кто фигурным катанием занимается с утра до вечера или художественной гимнастикой, у них ведь бешеный график и дисциплина, их ведь не осуждают…

Дедушка и бабушка внимательно следят за каждым репортажем и публикацией о своих внуках, и, конечно, искренне переживают за негативные комментарии. Вот и сама Наталия в письме «СЧ» признается: «Пристальное внимание (журналистов и общественности, — Прим. ред.) стало для нас сюрпризом, и мы не очень-то с ним справляемся».

Мечтают супруги Миневич, чтобы поскорее у детей в Москве решился квартирный вопрос, ведь скоро в семье кроме школьников будет обучаться еще и студентка. Конечно, Тепляковым, как многодетным и малоимущим, помогают. Например, семья получает бесплатно «молочную кухню», подспорьем являются декретные и детские выплаты. Кроме того, на папу Евгения оформлен семейный детский сад, за это он получает зарплату от государства. А вот домашнее обучение школьников родителям, которые по факту являются учителями, никак не оплачивается, при том что на одного учащегося московской школы выделяется в среднем порядка 170 тысяч рублей в год.

Потянут ли Тепляковы платное обучение Алисы в вузе — еще вопрос. Пока семья старается экономить. По словам родных, Тепляковы не балуют детей какими-то дорогими игрушками, у ребят они есть, но самые простые, подарки для детей, купленные в магазине, семья, как правило, из-за убеждений не принимает, даже от дедушки и бабушки. А ведь им порой так хочется побаловать внуков.

— Конечно, это их жизнь, их дети, но мы, как можем, стараемся помогать, — вздохнув, сказала Вера Ивановна. — Приезжаем, чтобы хоть ненадолго побыть с внуками, помочь Наташе. Переехать в Москву насовсем не позволяют ни средства, ни здоровье, мы ведь уже в возрасте. Вот недавно с попутной машиной отправили ягоды с дачи — клубнику, смородину, вишню, да овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Как еще им помочь, не знаем…