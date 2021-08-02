1 августа столичные коммунальные службы устранили две крупные аварии

В воскресенье над центральной частью Чебоксар повисло мощное специфичное амбре. Источником его на сей раз стала не печально известная птицефабрика — на канализационном трубопроводе напротив АЗС «Лукойл» произошла авария, и содержимое потоком пошло на Президентский бульвар. Коммунальные службы сработали оперативно: ЧП случилось в 10.24, а уже в 10.45 трубопровод перекрыли и началась работа по его опорожнению, сообщают в администрации Чебоксар. Причиной аварии стал разрыв сварного шва на операционном люке, вырезанном в 2005 году для того, чтобы провести санацию. Стоки ушли на проезжую часть, но не добрались до Волги — все впитала ливневка, которая ведет сначала до насосной станции, а затем — до очистных сооружений в Новочебоксарске. Повреждение на трубопроводе устранено в час ночи 2 августа. На очистку дороги хлорсодержащими препаратами была выведена техника АО «Дорэкс».

Около 20:00 затопило Эгерский б-р в районе ТРЦ «Мадагаскар». В воздухе также присутствовал характерный запах. Работы продолжались до глубокой ночи.