В здании администрации Комсомольского района установлен «ящик доверия»

Чтобы коррупция «сыграла в ящик»

В нем любой желающий может оставить письменное обращение о совершении работниками органов местного самоуправления коррупционных или других правонарушений.

Ящик располагается на первом этаже между двумя входными дверями — гражданам будет удобно оставлять там свои письма. Сделать это можно ежедневно, с 8 до 17 часов. В обращении обязательно должны быть указаны имя и фамилия, а также обратный почтовый адрес. Информацию, поступившую через ящик доверия, в администрации района обещают не разглашать.