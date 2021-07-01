В здании администрации Комсомольского района установлен «ящик доверия»

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чтобы коррупция «сыграла в ящик»

В нем любой желающий может оставить письменное обращение о совершении работниками органов местного самоуправления коррупционных или других правонарушений.
Ящик располагается на первом этаже между двумя входными дверями — гражданам будет удобно оставлять там свои письма. Сделать это можно ежедневно, с 8 до 17 часов. В обращении обязательно должны быть указаны имя и фамилия, а также обратный почтовый адрес. Информацию, поступившую через ящик доверия, в администрации района обещают не разглашать.

Опубликовано: 29 июля 2021 г.


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