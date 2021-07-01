В Красных Четаях открыли новое футбольное поле

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очистные в Порецком отстают от графика

На стадионе ФСК «Хастар» состоялось торжественное открытие футбольного поля с искусственным покрытием и 400-метровой беговой дорожки. Он возведен в рамках Указа Главы Чувашии «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики». В церемонии открытия спортивного объекта участвовал руководитель республики Олег Николаев. Он отметил, что это событие важно как для района, так и для всей Чувашии — улучшение спортивно-оздоровительной базы — один из приоритетов государственной политики.
В ходе рабочей поездки Олег Николаев проинспектировал вчера и ход строительства комплекса новых очистных сооружений в Порецком районе. Как отметил Глава, среди всех объектов, что возводятся республике в рамках нацпроектов, очистные сооружения идут в числе отстающих.
На рабочем совещании были намечены пути решения проблем, вызванных, в частности, подорожанием стройматериалов. Строительство очистных должно быть завершено в декабре этого года. Подробности в следующем выпуске «СЧ».

Опубликовано: 29 июля 2021 г.


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