Память о строителях рубежей увековечат в песнях, на выставках и в туристических маршрутах

Администрация города Чебоксары и Союз женщин Чувашии организовали конкурс авторской песни в честь строителей Сурского и Казанского рубежей.

На конкурс была подана 21 заявка, сообщают на портале «Сурский рубеж. рф». Откликнулись как профессиональные музыканты и поэты, так и самодеятельные авторы — прислали и готовые произведения с авторскими текстами и музыкой, и тексты для песен, и просто стихи (в том числе одну поэму).

Из присланных работ жюри отобрало десятку лучших произведений, как на русском, так и на чувашском языках. Теперь очередь за экспертами из народа — на портале «Открытый город» идет голосование за лучшую песню. Все записи (каждая — не более трех с половиной минут) выложены в соцсетях, остается только прослушать и выбрать то, что понравилось.

Продлится голосование до 5 августа. Автор песни-победителя получит гонорар в 30 тысяч рублей, подарки от партнеров фестиваля и возможность исполнить ее на торжественном концерте. Предусмотрены для конкурсантов и специальные подарки от Союза женщин Чувашии.

К истории строительства рубежей в республике приобщаются и стар, и млад

В июле в Атратском сельском доме культуры для местных ребятишек провели информационный час с просмотром электронной презентации, посвященный строителям Казанского и Сурского рубежей. Фотографии и фотодокументы помогли ребятам представить и осознать историю строительства рубежей. Дети узнали о героизме женщин, пожилых людей, которые в тяжелейших условиях военного времени готовились оборонять свою Родину, строя Сурский и Казанский оборонительные рубежи.

А ветераны, находящиеся в отделении дневного пребывания Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения, совершили путешествие в деревню Шумерля. Там, в местной библиотеке, в рамках проекта «Социальный туризм» создан историко-патриотический и туристический маршрут «Наш Сурский рубеж обороны». Интересную экскурсию по этому маршруту для гостей провели заведующая Шумерлинской сельской библиотекой Людмила Кадеева и глава Шумерлинского сельского поселения Алексей Федяров, сообщают на сайте администрации Шумерлинского района. Для детей войны, коими является почти каждый ветеран, посещающий отделение дневного пребывания, такие экскурсии особенно ценны.

Изучают историю строительства Сурского рубежа и в мордовском селе Атемар.

Согласно сохранившимся сведениям на строительстве оборонительных укреплений трудилось 360 жителей Атемара. Тщательно изучив имеющиеся в архивах документы, касающиеся возведения укрепсооружений, сельчане этим летом совершили экспедицию вдоль правого берега Суры.

Отсняли места, где велось строительство, посетили Центр подготовки пожарных и спасателей в Большеберезниковском районе, на базе которого действует музей «Сурского рубежа». А главное, инициативные атемарцы записали на видео воспоминания своих односельчанок Анастасии Мухортовой и Ольги Зубковой, непосредственных участниц того масштабного строительства. Анастасии Сергеевне было тогда 19 лет, Ольге Александровне едва исполнилось 16.

— Сейчас в нашей сельской библиотеке мы разместили стенд «Сурский рубеж — незабытый подвиг», где собраны документы, фотографии участников, карты, по которым видна линия оборонительных укреплений, — говорит жительница деревни Татьяна Качурина.— Планируем проводить экскурсии по линии «Сурского рубежа», в том числе и для студентов, школьников, чтобы непосредственно на месте рассказывать о трудовом героизме наших предков. К сожалению, пока реализовать замысел не получается из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации. Но как только обстановка стабилизируется, обязательно осуществим задуманное. Хочется, чтобы дети, внуки и последующие поколения помнили о строителях «Сурского рубежа».

Кстати

Весной этого года врио Главы Мордовии Артем Здунов провел в Москве рабочую встречу с помощником Президента РФ Владимиром Мединским, на которой обсуждался вопрос возведения мемориала в память о строителях Сурского рубежа. Планируется построить его на возвышенности рядом с селом Николаевка Большеберезниковского района, где находился непосредственный участок оборонительных сооружений. Открытие мемориала приурочат к 80-летию завершения строительства рубежа.