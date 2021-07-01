Подшефные корабли республики участвовали в параде ВМФ в Балтийске

«Чувашия» — в бою, «Новочебоксарск» — в строю

В День военно-морского флота, который страна отметила в минувшее воскресенье, в Балтийске прошел военно-морской парад с участием морской авиации. Участвовали в нем и подшефные корабли нашей республики.

Честно говоря, мы ожидали, что гвардейский ракетный катер «Чувашия» будет участвовать в главном параде ВМФ в северной столице. Ведь в прошлом году, напомним, он открыл парад на Кронштадтском рейде. Но когда в списке кораблей-участников нашего подшефного не оказалось, мы решили узнать, все ли хорошо у тезки Чувашии на морских просторах.

Накануне Дня военно-морского флота «Советской Чувашии» удалось связаться с начальником отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО (Западный военный округ) по Балтийскому флоту Романом Мартовым. И он рассказал, что ракетный катер «Чувашия» в полном порядке и будет участвовать в этом году в параде ВМФ в Балтийске, где в День ВМФ состоится большой военно-спортивный праздник. В парадный строй кораблей встанет и базовый тральщик «Новочебоксарск», пообещал Роман Геннадьевич, заметив, что участие в любом параде, будь то в Санкт-Петербурге или на главной базе Балтийского флота, — всегда почетная и ответственная миссия для корабля и его экипажа. Капитан 1 ранга также сообщил, что корабли перед праздником навели лоск. Базовый тральщик, например, украсился флагами расцвечивания, что обычно поднимаются в торжественных случаях, а личный состав репетировал ритуал приветствия командующего Балтийским флотом.

Транслировался парад 25 июля в прямом эфире. По данным пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту, в военно-спортивном празднике было задействовано 43 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники соединения морской пехоты, 14 самолетов и вертолетов морской авиации, а также свыше тысячи военнослужащих.

В Калининградском морском канале командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере «Серафим Саровский» парадную линию кораблей. Базовый тральщик «Новочебоксарск» в составе корабельной тральной группы выполнил боевое упражнение по противоминной обороне. А ракетный катер «Чувашия», оснащенный сверхзвуковыми ракетами, вместе с еще одним боевым катером «Заречный» приняли участие в одном из тактических эпизодов «Артиллерийский бой с кораблями противника».

Корабельную тральную группу на параде ВМФ в Балтийске возглавил базовый тральщик 3 ранга «Новочебоксарск» Балтийского флота (под номером 501), предназначенный для уничтожения мин и минных заграждений. Фото im.kommersant.ru