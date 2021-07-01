Планерка Главы: подготовка к отопительному сезону, ярмарки сельхозпродукции, целевое обучение

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством Главы республики Олега Николаева обсужден ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. Как отмечалась, по основным позициям она ведется надлежащим образом, хотя есть вопросы по ряду муниципалитетов.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 10 августа сверить паспорта готовности районов и городов к предстоящему отопительному сезону. Муниципалитетам активней включиться в проектирование модернизации объектов ЖКХ.

В настоящее время ведется промывка систем отопления многоквартирных жилых домов, в 70% из них работа завершена, доложил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Приведено в порядок около 78% площади кровли, отремонтировано также 82% систем внутреннего водоснабжения. А вот теплоподающие сети отремонтированы только на 40%. Предприятиями ЖКХ сформирован запас жидкого топлива в необходимом объеме. В наличии — более 500 резервных источников.

Тем не менее общий уровень готовности пока невысокий — только 9% домов имеют соответствующие паспорта. Хотя все мероприятия по подготовке к сезону главам муниципалитетов надо выполнить в сроки, установленные приказом Минэнерго России от 12 марта с. г., то есть до 15 сентября, а к 1 ноября необходимо отрапортовать о полной готовности, напомнил министр.

Цифра На 402 млн рублей снизилась задолженность за потребленные тепло-энергоресрусы

Одна из текущих задач в преддверии отопительного сезона — снижение задолженности за потребленные тепло-энергоресурсы. Просроченная задолженность на 1 июля уменьшилась к той же прошлогодней дате на 13,2%, или на 402 млн рублей. Но цифра все еще немалая — 2,6 млрд рублей. Этот вопрос, заверил министр, находится на постоянном контроле.

Глава республики напомнил, что в прошлом году несколько муниципалитетов подошли к зиме без паспортов готовности. Тогда было отмечено, что такая ситуация в нынешнем сезоне не должна повториться. Тем не менее, по данным Данилова, в середине июля значилось пять таких муниципальных образований. Соответствующая работа с ними проведена. Глава поручил не позднее 10 августа проконтролировать ситуацию, чтобы не возникло рисков.

Олег Николаев также остановился на предоставлении муниципалитетам частичной компенсации затрат на жилищно-коммунальные услуги согласно правительственному постановлению. На эту меру пошли вынужденно — в связи с сильной изношенностью сетей и оборудования. Одновременно ставится задача ускоренной модернизации системы ЖКХ. «Поэтому муниципалитетам надо активно включаться в проектирование объектов, — сказал Глава. — Необходимо четко понимать, что надо переделать, каким лучшим образом организовать оказание той или иной услуги, чтобы это было экономично и надежно».

ПОРУЧЕНИЕ.

В течение недели администрациям Чебоксар и Новочебоксарска определить места проведения ярмарок выходного дня по торговле овощной и другой сельскохозяйственной продукцией непосредственно от производителей.

В минувшем июне инфляция в Чувашии составила 3,6% — это пятая позиция среди регионов ПФО. Она ниже среднероссийского показателя, составляющего 4,2%. В республике, в частности, ниже рост цен на продовольственные товары. По сравнению с концом 2020 года подешевели, к примеру, молоко, яйца, огурцы, помидоры. Относительно стабильными остаются цены на хлебобулочные изделия. А вот растут цены в основном на плодоовощную продукцию — в диапазоне от 7%, констатировал и. о. министра экономического развития и имущественных отношений Денис Спирин.

Удержать ее подорожание можно за счет организации торговли на традиционных ярмарках выходного дня непосредственно от самих производителей овощей и плодов, сказал Глава республики. Цены на таких ярмарках заметно ниже, чем в других точках — тут слабее влияние посредников. Руководителям администраций столицы и Новочебоксарска было адресовано поручение определить места для сельскохозяйственных ярмарок, чтобы открыть их раньше прежнего.

ПОРУЧЕНИЕ.

Проанализировать в разрезе муниципалитетов заявки на выпускников профессиональных учебных заведений — как по численности, так и по профилю — с тем, чтобы иметь картину обеспечения кадрами на ближайшие годы.

В Чувашии действуют 25 профессиональных образовательных организаций, выпускающих квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена. 13 вузов готовят специалистов высшего звена. На вопросах их последующего трудоустройства остановился и.о. министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин.

В 2020 году техникумы, колледжи и вузы выпустили более 5 тыс. специалистов среднего звена, более 1600 — рабочих и 7 тыс. специалистов с дипломами о высшем образовании. Половина выпускников профессиональных образовательных организаций трудятся по специальности, но около 19% пока не определились с работой. К концу года, по предварительным оценкам, число трудоустроенных должно составить не менее 62%.

Особое внимание уделяется выпускникам аграрного профиля. В 2020 году дипломы получили 673 специалиста, более 50% из них трудоустроены, но кадровая проблема в АПК остается. Ощущается нехватка кадров и в здравоохранении, образовании.

Как отметил Олег Николаев, второй год ведется речь об усилении целевого обучения специалистов, прежде всего для районов и малых городов. В этой связи поручено с привлечением Минтруда проанализировать текущую обстановку на местах в данной сфере. «Сколько и по каким специальностям подано заявок — именно из этого складываются контрольные задания для учебных учреждений, — уточнил Глава. — Это особенно актуально сейчас, в ходе приемной кампании».