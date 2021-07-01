В Алатыре в огне погиб ребенок

В минувшую субботу при пожаре в одноэтажном частном доме погиб шестилетний ребенок, а его тринадцатилетняя сестра со множественными ожогами была доставлена в больницу. Как сообщает СУ СКР по Чувашии, дети находились в доме одни, без присмотра взрослых. Возгорание, обстоятельства которого сейчас выясняются, произошло в полночь. Огонь также повредил жилое здание — восстановлению оно не подлежит.