Маршруты меняют под ремонт

С сегодняшнего дня троллейбусы по улице Гражданской в Чебоксарах ходить не будут. Мера вынужденная и необходимая — иначе работы по реконструкции дороги серьезно выбьются из графика.

«Подрядчик просил закрыть движение полностью, для всего транспорта. Но мы приняли другое решение», — написал на своей странице в Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Вопрос этот встал еще две недели назад, когда в ходе рейда выяснилось, что дорожники заметно отстают от графика: уже существующего ограничения, закрытия дороги только на выходные, для них оказалось мало. После ряда совещаний было решено с 22 июля ввести ограничения для троллейбусов. По словам Ладыкова, маршруты № 11 и 17 не только в выходные, но и в рабочие дни будут перенесены с улицы Гражданской на улицу Энтузиастов. Во время отсутствия электротранспорта рабочие заменят все опоры и смонтируют новую контактную сеть. «В существующих условиях это сделать невозможно», — подчеркнул глава администрации Чебоксар.

Для остальных видов транспорта ограничения вводиться не будут, уточнил Ладыков, автобусы и автолюбители по Гражданской в будние дни ездить смогут. «Такой порядок движения сохранится от полутора до пяти месяцев (это максимальный срок) — сообщил он. — В сентябре планируем запустить движение троллейбусов по одной стороне. И если получится, запустим и в обратную сторону, в юго-западный район».