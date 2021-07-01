Финансовые «нелегалы» не унимаются

Банк России обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности. По последним данным, в нем насчитывается более 1,9 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Как сообщает пресс-служба Минфина Чувашии, в список входят организации, активность которых наблюдается и в нашей республике. В частности, регулятор усматривает признаки, характерные для финансовых пирамид, в работе одного из интернет-проектов, не зарегистрированного в качестве юридического лица. Он позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли» и привлекает граждан обещанием высоких — до 25 в месяц — процентов. При инвестировании клиентам предлагается приобрести криптовалюту и перевести ее на криптокошельки организации, а в информационной системе инвестируемые средства учитываются в виде «внутренней валюты». Предлагается также участие в «программах», например, покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости или погашения любой финансовой задолженности за 35% от остатка долга…

Банк России призывает граждан быть внимательными, и до заключения договора с компанией всегда проверять, легально ли она предоставляет финансовые услуги.