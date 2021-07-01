Бананы «удлиняются» в цене

Цены на бананы в магазинах в России установили пятилетний рекорд, подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Этот фрукт начал резко дорожать в феврале, когда вырос в цене до 86,7 рубля за 1 кг (на 9% больше, чем в январе, и на 15% больше, чем годом ранее). Пика цены бананы достигли в апреле — 89,3 рубля за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 рубля. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение, как минимум, с 2013 года.

Среди причин подорожания бананов аналитики называют высокий спрос внутри страны, ослабление курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора, на который в 2020 году пришлось 96% импорта. При этом Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.

В Чувашии, по данным республиканского КУП «Агроинновации» на 15 июля, в магазинах бананы стоили в среднем 67,3 рубля за килограмм — подорожание за последнюю неделю на 3,7 рубля. На рынках бананы дороже — средняя цена здесь 88,3 рубля, но за неделю наблюдалось снижение на 0,9 рубля. Впрочем, в магазинах подорожали и другие заморские фрукты. Скажем, апельсины поднялись в цене на 3 рубля — до 95 рублей за кило. Зато на рынках они подешевели на 2 рубля, но и здесь цена зашкаливает за 110 рублей за килограмм.