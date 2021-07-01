Корабль «Чебоксары» открылся для экскурсий

На днях исполнился год с того дня, как в столицу Чувашии прибыл на постоянную стоянку пограничный сторожевой корабль «Чебоксары». Сейчас начинается его новая история — с 19 июля сторожевик открыт для экскурсий, сообщили на портале «Открытый город». Во время прогулки по кораблю посетитель может ознакомиться с бытом матросов и офицеров, увидеть башню пушки, заглянуть в каюты, камбуз, узел связи, пройти штормовой коридор на первой палубе. Для желающих предусмотрено посещение комнаты матросов, мичманов, кают-компании офицеров. Длительность экскурсии — 15-30 минут. Стоимость посещения для взрослых — 150 рублей, для детей — 100 рублей. Билеты можно приобрести с восьми утра до пяти часов вечера, в рабочие дни.