«Будем держать за вас кулачки»

Глава Чувашии напутствовал участников Олимпиады в Токио.

Всего неделя осталась до старта Олимпийских игр. Накануне главного спортивного события года Глава республики Олег Николаев и министр спорта Василий Петров пообщались по видеосвязи с нашими олимпийцами, которые на днях отправятся в столицу Японии.

Спортсмены выходили на связь с тренировочных сборов. Гимнасты Владислав Поляшов и Елена Герасимов проходят их в Подмосковье, на базе «Озеро Круглое», а борец Сергей Козырев — в Кисловодске. Подключились к беседе по видеосвязи и личные тренеры Елены Герасимовой и Сергея Козырева — Василий Иванов и Арсен Келехсаев. Еще одна наша участница Олимпиады, легкоатлетка Анжелика Сидорова, а также ее тренер Светлана Абрамова из-за плотного графика подготовки к Олимпиаде поучаствовать в разговоре, увы, не смогли.

«Сам факт участия в Олимпиаде наших спортсменов — большое достижение для республики, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы радуемся за каждого из вас, будем за каждого болеть, держать кулачки и скрещивать пальцы на удачу».

По настрою спортсменов было видно, что они готовы достойно выступить на Олимпиаде и побороться за медали. «Подготовка прошла успешно, осталось только показать свое мастерство, — рассказал Владислав Поляшов. — Мы постоянно на связи с тренером, я ему звоню или скидываю видео, и он мне помогает разбирать ошибки». Тренер Поляшова Анатолий Васильев (он, кстати, в момент разговора находился по другую сторону экрана, в Доме правительства) подтвердил: главное, что должен сделать Владислав в Токио — это отработать свою программу, и тогда будут и шансы на медаль. О том, что к самым важным стартам они подходят в хорошей форме, и на Олимпиаде будут бороться за самые высокие места, рассказали в ходе видеовстречи Елена Герасимова и Сергей Козырев.

«В прошлом спортсмены из Чувашии, участвовавшие в летних Олимпиадах, завоевывали медали в легкой атлетике, боксе, — напомнил Олег Николаев. — А в Токио наши спортсмены будут представлены в спортивной гимнастике и борьбе, где пока у нас нет олимпийских чемпионов. И, конечно, нам хочется, чтобы представители Чувашии заявляли о себе в новых видах спорта». По словам Главы Чувашии, чтобы спорт высших достижений динамично развивался, и люди, которые показывают хороший результат, получали ощутимую поддержку, в республике предприняты конкретные шаги. «СЧ» уже сообщала, что в этом году в Чувашии в три раза увеличены суммы премиальных выплат и самим олимпийцам, и их тренерам. Так, например, за золотую медаль спортсмен получит три миллиона рублей, его наставник — полтора миллиона. Кто и какую премию получит, будет известно уже в августе. Тогда же, возможно, состоится и новая встреча, уже не в онлайн-формате — Олег Николаев и Василий Петров пригласили спортсменов собраться вместе после Олимпиады, и за чашкой чая обсудить впечатления от соревнований.