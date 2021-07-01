«Будем держать за вас кулачки»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Во время видеоконференции Глава Чувашии подчеркнул, что отсутствие российской символики не помешает нашим спортсменам хорошо выступить. Фото cap.ru

Глава Чувашии напутствовал участников Олимпиады в Токио.

Всего неделя осталась до старта Олимпийских  игр. Накануне главного спортивного события года Глава республики Олег Николаев и министр спорта Василий Петров пообщались по видеосвязи с нашими олимпийцами, которые на днях отправятся в столицу Японии.

Спортсмены выходили на связь с тренировочных сборов. Гимнасты Владислав Поляшов и Елена Герасимов проходят их в Подмосковье, на базе «Озеро Круглое», а борец Сергей Козырев — в Кисловодске. Подключились к беседе по видеосвязи и личные тренеры  Елены Герасимовой и Сергея Козырева — Василий Иванов и Арсен Келехсаев. Еще одна наша участница Олимпиады, легкоатлетка Анжелика Сидорова, а также ее тренер Светлана Абрамова из-за плотного    графика подготовки к Олимпиаде поучаствовать в разговоре, увы, не смогли.

«Сам факт участия в Олимпиаде наших спортсменов — большое достижение для республики, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы радуемся за каждого из вас, будем за каждого болеть, держать кулачки и скрещивать пальцы на удачу».

По настрою спортсменов было видно, что они готовы достойно выступить на Олимпиаде и побороться за медали. «Подготовка прошла успешно, осталось только показать свое мастерство, — рассказал Владислав Поляшов. — Мы постоянно на связи с тренером, я ему звоню или скидываю видео, и он мне помогает разбирать ошибки». Тренер Поляшова Анатолий Васильев (он, кстати, в момент разговора  находился по другую сторону экрана, в Доме правительства) подтвердил: главное, что должен сделать Владислав в Токио — это отработать свою программу, и тогда будут и  шансы на медаль. О том, что  к самым важным стартам они подходят в хорошей форме, и на Олимпиаде будут бороться за самые высокие места, рассказали в ходе видеовстречи Елена Герасимова и Сергей Козырев.

«В  прошлом спортсмены из Чувашии, участвовавшие в летних Олимпиадах, завоевывали медали в легкой атлетике, боксе, — напомнил Олег Николаев. — А в Токио наши спортсмены будут представлены в спортивной гимнастике и борьбе, где пока у нас нет олимпийских чемпионов. И, конечно, нам хочется, чтобы представители Чувашии заявляли о себе в новых видах спорта». По словам  Главы Чувашии, чтобы спорт высших достижений динамично развивался, и люди, которые показывают хороший результат, получали ощутимую поддержку, в республике предприняты конкретные шаги. «СЧ» уже сообщала, что в этом году в Чувашии в три раза увеличены суммы премиальных выплат и самим олимпийцам, и их тренерам. Так, например, за золотую медаль спортсмен получит три миллиона рублей, его наставник — полтора миллиона. Кто и какую премию получит, будет известно уже в августе. Тогда же, возможно, состоится и новая встреча, уже не в онлайн-формате — Олег Николаев и Василий Петров пригласили спортсменов собраться вместе после Олимпиады, и за чашкой чая обсудить впечатления от соревнований.

ДОСЛОВНО
ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:
«Успехи олимпийцев — огромный стимул для молодых ребят. Традиционно, когда завоевываются медали в том или ином виде спорта — молодежь начинает записываться в спортивные секции».
Опубликовано: 15 июля 2021 г.


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