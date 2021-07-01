Нижегородский «Валдай» пока на якоре

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Как сообщает информагентство «Нижний сейчас», возобновить рейсы «Валдаев» до Чебоксар пока планируют на следующей неделе. Фото nn-now.ru

Скоростное судно нового поколения «Валдай», совершившее несколько рейсов по Волге из Нижнего Новгорода в Чебоксары, временно приостановило движение.

Данные перевозки, организуемые нижегородской компанией «Водолет», имеют чисто туристический характер для знакомства со столицей Чувашии, пояснили в Минтрансе республики. Первые два рейса состоялись в июне, и вот на днях прекратились. Когда они возобновятся в «Водолете» узнать пока не удалось. Можно лишь предположить, что поскольку рейсы туристические, в путь «Валдай» отправляется по мере реализации путевок.

Что же касается «Валдаев» чебоксарской приписки, то первое из трех речных судов нового поколения, напомним, прибыло в столицу в День республики 24 июня. Как сообщил генеральный директор Чебоксарского речного порта Ванифатий Шайкин, в настоящее время идет подготовка необходимой документации с тем, чтобы в ближайшее время суда могли отправиться в плавание.

Опубликовано: 15 июля 2021 г.


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