Оценили аграрные новинки

И обсудили задачи АПК.

Нынешняя традиционная выставка-демонстрация «День Поля — 2021» в Цивильском районе на базе Чувашского НИИ сельского хозяйства совпала с совместным выездным заседанием республиканской правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии Минсельхоза.

Аграриям Чувашии будут выделены дополнительные деньги на закупку сельскохозяйственных машин и оборудования, сообщил Глава республики Олег Николаев, открывая выставку. «Нынче мы видим, что приобретение техники хозяйствами идет с нарастающим темпом, — констатировал он. — Средства, предусмотренные в бюджете на эти цели, уже израсходованы. Поэтому мы решили часть гранта, который республика получила за эффективную работу правительства в 2020 году, направить на данную форму поддержки. А это дополнительно 250 миллионов рублей. Мы держим свое слово: если взяли на себя обязательство субсидировать, то предоставим возможность всем воспользоваться данной мерой поддержки. На наш взгляд, эти средства достаточны, чтобы обеспечить субсидиями тех, кто купит технику до конца года».

Глава Чувашии напомнил, что хороший результат принесли и меры поддержки, запущенные в прошлом году, — в виде возмещения части затрат на приобретение комбайнов, тракторов и других машин и оборудования. Благодаря им в республике существенно обновился парк техники. И это позволяет сельхозпредприятиям оперативно реагировать на изменения. К примеру, в нынешнем году из-за погодных условий аграрии позже вышли на весенний сев, но при этом смогли завершить все работы в приемлемые сроки. И произошло это ровно из-за того, что в прошлом году и в начале этого года они закупили новую технику, существенно обновили машинно-тракторный парк.

Открывая заседание комиссии и коллегии, Олег Николаев отметил, что агропромышленный комплекс региона традиционно показывает хорошие темпы развития, но необходимо больше внимания уделять глубокой переработке продукции. В республике должна появляться конкурентоспособная, экспорториентированная продукция. Реализация этой цели будет способствовать не только появлению новых рабочих мест, но и преобразит облик села.

Об итогах работы АПК республики за первое полугодие и задачах на предстоящий период рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. «В этом году предстоит убрать урожай на площади более 550 тысяч га, в том числе под зерновыми — 294,5 тысячи га, что на 3,5 тысячи га больше, чем в прошлом году, — сообщил он. — Уборочная кампания стартовала на 10 дней раньше, чем в прошлом году, — 6 июля. В последние два года были получены рекордные урожаи зерновых, мы практически приблизились к сбору 1 млн тонн зерна. В этом году с учетом сложившихся погодных условий урожайность в республике, как и в целом по России, ожидается ниже. Наша задача вовремя и без потерь собрать весь выращенный урожай, задействовав весь парк зерноуборочных комбайнов».

В ходе знакомства с выставкой Глава республики отметил, что «День поля — 2021» — это оптимальная площадка для подведения итогов, налаживания деловых связей и обсуждения дальнейших планов. «Нам есть чем гордиться, есть успехи. Но кроме этого есть и планы развития, планы движения, которые наполняются из года в год новыми направлениями. Это очень важно. Такой практики надо придерживаться, всячески это поддерживать и поощрять», — подчеркнул он.