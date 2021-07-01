В помощь нацпроектам

Минкультуры России одобрило стратегию цифровой трансформации Чувашии.

Месяц назад в республике прошла презентация стратегии цифровой трансформации по отраслям экономики, социальной сферы и государственного управления. Включены в нее 15 отраслей, по которым будут оптимизироваться процессы или внедряться удобные для пользователей сервисы.

«Цифровая» зрелость региона во многом будет способствовать повышению эффективности реализации нацпроектов, — отметил на презентации Глава Чувашии Олег Николаев. — Поэтому необходимо максимально широко использовать цифровые инструменты, цифровые сервисы, внедрять их во все сферы деятельности. В принципе уже сегодня, не дожидаясь окончательного утверждения стратегии цифровой трансформации, мы многие ее элементы внедряем. Но при этом важно завершить и процесс утверждения стратегии».

Сейчас этот процесс как раз и идет — цифровая стратегия республики проходит финальную стадию согласований. После одобрения документа федеральными министерствами и ведомствами включенные в него мероприятия начнут претворяться в жизнь.

Первым среди федеральных структур стратегию цифрового развития республики согласовали в Минкультуры РФ. Замечаний к документу не было, информируют в Минцифры Чувашии.

Раздел стратегии, посвященный сфере культуры, включает в себя цифровизацию услуг и формирование информационного культурного пространства. Он призван упростить культурное просвещение граждан, повысить эффективность управления учреждениями культуры. В дальнейшем мероприятия, вошедшие в проект стратегии, будут оценивать по двум показателям: увеличение посещаемости учреждений культуры и увеличение обращений к цифровым ресурсам.

В ближайшее время, сообщают в Минцифры, в республике появится специализированный интернет-ресурс, где можно будет ознакомиться с основными направлениями, вошедшими в стратегию цифровой трансформации Чувашии. Жители смогут оценить инициативы по цифровизации региона, проголосовать за лучшие проекты, высказать свои предложения по их внедрению. «Чувашия подошла к вопросу цифровизации региона комплексно. За последний год запущен целый ряд проектов и информационных систем, и это только начало», — отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.