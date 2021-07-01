«Заслон» готовится к «Западу»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В отработке задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности на учениях «Заслон-2021» участвуют и росгвардейцы из Чувашии. Фото Росгвардии

В Росгвардии проходят учения. 

Крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021» проходят сразу в нескольких регионах страны под руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии, генерала армии Виктора Золотова.

Учения проводятся в трех федеральных округах: Центральном, Приволжском и Южном и продлятся до конца июля. В них принимают участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии. По нашим сведениям, тренировочные испытания проходят и росгвардейцы из Чувашии.

   

В программе учений — передислокация подразделений и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач. Все задания выполняются в условиях специально смоделированной сложной и динамично меняющейся обстановки. По словам генерала армии Виктора Золотова, именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке являются основной целью проводимого учения. Также он сообщил о проведении тренировки воинских частей и подразделений, которым предстоит отработать на практике сложные тактические приемы совместных действий войск.

Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, «Заслон-2021» проводится также с целью основательно подготовиться к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре нынешнего года.

В настоящий момент учения перешли в активную фазу, доложили в Росгвардии. Фото Росгвардии

 

 

Опубликовано: 14 июля 2021 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.