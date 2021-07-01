«Заслон» готовится к «Западу»

В Росгвардии проходят учения.

Крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021» проходят сразу в нескольких регионах страны под руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии, генерала армии Виктора Золотова.

Учения проводятся в трех федеральных округах: Центральном, Приволжском и Южном и продлятся до конца июля. В них принимают участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии. По нашим сведениям, тренировочные испытания проходят и росгвардейцы из Чувашии.

В программе учений — передислокация подразделений и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач. Все задания выполняются в условиях специально смоделированной сложной и динамично меняющейся обстановки. По словам генерала армии Виктора Золотова, именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке являются основной целью проводимого учения. Также он сообщил о проведении тренировки воинских частей и подразделений, которым предстоит отработать на практике сложные тактические приемы совместных действий войск.

Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, «Заслон-2021» проводится также с целью основательно подготовиться к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре нынешнего года.