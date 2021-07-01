В Новочебоксарске ищут нового главу администрации

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Объявлено, что конкурс на главу администрации города состоится 10 августа 2021 года в 14.00 в новочебоксарской администрации.

Претендент в руководители мэрией должен иметь высшее образование, стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет. Документы от кандидатов уже принимаются с 12 июля, крайний срок их подачи — 4 августа. Напомним, предыдущий руководитель администрации Новочебоксарска Павел Семенов ушел в отставку по собственному желанию 29 июня. Пока обязанности исполняет заместитель по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Дмитрий Пулатов.

Опубликовано: 14 июля 2021 г.


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