В Новочебоксарске ищут нового главу администрации

Объявлено, что конкурс на главу администрации города состоится 10 августа 2021 года в 14.00 в новочебоксарской администрации.

Претендент в руководители мэрией должен иметь высшее образование, стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет. Документы от кандидатов уже принимаются с 12 июля, крайний срок их подачи — 4 августа. Напомним, предыдущий руководитель администрации Новочебоксарска Павел Семенов ушел в отставку по собственному желанию 29 июня. Пока обязанности исполняет заместитель по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Дмитрий Пулатов.