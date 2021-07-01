ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашии:

«Олимпийский комитет России опубликовал окончательный состав сборной команды страны, которая будет представлять страну на 32-х Олимпийских играх в Токио. В числе 335 спортсменов четыре представителя нашей республики. Их имена хорошо известны в спортивном мире. Чемпион мира, призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике Владислав Поляшов, победительница первенств мира и России по спортивной гимнастике Елена Герасимова, чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы этого года в вольной борьбе Сергей Козырев, чемпионка мира, Европы и России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Они не раз доказывали свое право выступать на самых престижных соревнованиях. На них сейчас возлагаются большие надежды, и я уверен, что они достойно выступят. Желаю им огромной удачи и победы!»