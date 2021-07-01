Поздравление Государственного Совета Чувашской Республики с День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Чувашии!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Семья занимает особое место в судьбе каждого из нас. С нее начинается жизнь человека, в ней он формируется как личность — приобретает первый опыт общения, усваивает нравственные нормы, перенимает традиции и обычаи предков. В семье, где царят любовь, взаимопонимание и уважение, мы находим помощь и поддержку, черпаем силы и вдохновение. Она является хранителем ценностей, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а значит, и сохранение народа.

Защита семьи, охрана материнства и детства являются в нашей стране приоритетами государственной политики. На эти цели направляются значительные финансовые ресурсы. Реализуются масштабные проекты, благодаря которым строятся современные школы и детские сады, спортивные комплексы и лечебно-оздоровительные учреждения, благоустраиваются общественные пространства, оказывается поддержка молодым семьям.

Мы гордимся дружными семейными союзами, насчитывающими не один десяток лет счастливого супружества, а также многодетными семьями, число которых в Чувашии растет год от года. Их пример красноречивее любого довода, что истинное счастье — в семье.

Пусть этот светлый, добрый праздник принесет радость в каждый дом. Желаю всем крепкого здоровья, любви и большого счастья!