Пришло время жатвы

Засуха корректирует урожай.

В Чувашии стартовала уборочная страда. По традиции первыми к ней приступили на юге республики — в ООО «Яманчурино» Яльчикского района позавчера вышли на косовицу гороха.

С начальником отдела сельского хозяйства райадминистрации Петром Тремасовым по телефону удалось связаться, когда он вместе с главой администрации Леонардом Левым находился как раз на поле, где шла косовица. Начало жатвы — «зажин» — дело издревле святое, и руководитель района не мог лично не засвидетельствовать этот момент.

«Зерновых и зернобобовых нынче в «Яманчурино» более 1800 гектаров, в работе планируется задействовать пять высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов», — сообщил Тремасов. Средняя нагрузка в сезон на агрегат составит 360 гектаров, что позволит завершить жатву в оптимальные агротехнические сроки без потерь. Для этого решили убирать хлеба преимущественно раздельным способом, сначала укладывая массу в валки.

Нынешние виды на урожай из-за засушливой погоды, к сожалению, пока не сильно радуют. По словам Тремасова, кущение растений слабоватое, численность продуктивных стеблей невелика. Не то что в прошлом году, когда урожайность зерновых и зернобобовых в районе выдалась, считай, рекордная — в среднем 36 центнеров с гектара. Нынче на такой рубеж рассчитывать, видимо, не приходится. Но валовой сбор зерна все же стремятся обеспечить на должном уровне — за счет увеличения площадей более чем на 600 гектаров. Всего же в районе в этом году предстоит убрать 25 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Техники для этого достаточно — на ходу 66 высокопроизводительных комбайнов, имеется необходимое количество жаток.

В Батыревском районе, как сообщил заместитель главы райадминистрации — начальник отдела экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Виктор Львов, сегодня в одном из фермерских хозяйств тоже собираются выйти на косовицу зерновых в тестовом режиме. Если озимые находятся в относительно неплохом состоянии, то яровые пока не дошли до уборочной кондиции из-за нехватки влаги. Урожай зерна в прошлом году батыревцы собрали тоже отличный — в среднем 34 центнера с гектара, а вот нынче на такие показатели надежда слабая.

Нынешняя ситуация с обеспечением посевов влагой неблагоприятная в целом по республике.

По данным начальника отдела растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Владимира Васильева со ссылкой на Чувашский ЦГМС, в регионе отмечается аномально жаркая погода. Метеостанцией в Канаше зафиксировано опасное агрометеорологическое явление «почвенная засуха», метеостанцией в Алатыре — тоже не менее опасное явление «суховей».

Всем еще памятна летняя засуха 2010 года, когда, кстати, температурные показатели были аналогичны нынешним. Влияние той засухи оказалось просто разорительным для сельчан. Но нынче, утверждают специалисты, столь значительного негативного влияния на растениеводство пока удается избежать за счет весенних запасов влаги — в апреле и мае осадки выпали в пределах среднемноголетних значений.

Тем временем продолжается заготовка кормов на зиму. По данным Минсельхоза, на 6 июля скошено 80,3 тысячи гектаров многолетних трав, что на 10,1% больше уровня прошлого года. В большинстве муниципальных районов завершается первый укос. Заготовлено 63,9 тысячи тонн сена, или 64,4% к плану. А в Ибресинском, Козловском, Порецком и Шумерлинском районах выполнен план заготовки. Сенажа запасено 140,1 тысячи тонн, или 49,5% к плану. В расчете на одну условную голову скота сформированные на сегодня запасы составляют 10,3 центнера кормовых единиц (в прошлом году на эту дату — 12,4 центнера).