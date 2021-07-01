На прививку в мобильном пункте записываться не надо

По данным Минздрава Чувашии, на этой неделе в республику поступила очередная партия вакцины от коронавируса — 20400 доз, а в конце прошлой недели пришло 7800 доз. Но если с вакциной проблем нет, то с самими прививками они все-таки иногда возникают. Как сообщают в Минздраве, на данный момент наблюдаются некоторые трудности с записью на вакцинацию через портал Госуслуг, а в большинстве поликлиник Чебоксар людям приходится длительное время ожидать очереди на прививку. Чтобы ускорить процесс и обойтись без очередей, дополнительно к 56 пунктам вакцинации, открытым в поликлиниках, ежедневно работают 12 мобильных прививочных пунктов и 58 мобильных прививочных бригад.

В министерстве напоминают: чтобы сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, не требуется предварительная запись и предварительный поход в поликлинику, достаточно просто представить паспорт, полис и СНИЛС.

График работы мобильных пунктов вакцинации на эту неделю: