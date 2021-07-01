Ты почему в фонтан полез?

На этой неделе в Чебоксарах отдыхающие в Кадетском сквере горожане стали свидетелями необычного происшествия — подметально-уборочная машина провалилась в сухой фонтан.

На видео, размещенном на сайте ГТРК «Чувашия», видно, как машина-уборщик застревает на территории сухого фонтана. Вытаскивать коммунальную технику пришлось с помощью погрузчика и эвакуатора.

В администрации Чебоксар корреспонденту «СЧ» сообщили, что это первое происшествие с момента приобретения отечественных малогабаритных уборщиков. Водитель предприятия «Зеленстрой» нарушил технологию уборки и заехал на территорию фонтана. Конструкция вымощенной площадки не выдержала веса уборочной техники и под задними колесами несколько решеток провалились.

«Повреждения на фонтане устранены, он продолжает работать в обычном режиме. Уборочная машина не пострадала», — сообщили в Управлении ЖКХ и благоустройства. Сейчас подрядная организация «Инженерная защита», следящая за состоянием фонтанов, проводит оценку ущерба и будет выставлять счет за ремонт предприятию «Зеленстрой», на балансе которого находится данная коммунальная техника. Не ясна только дальнейшая судьба водителя. На предприятии «Зеленстрой» как раз идут разбирательства по этому поводу.

КСТАТИ «СЧ» ранее писала, что несколько отечественных уборочных машин были закуплены в лизинг в феврале текущего года. Многофункциональная техника предназначена для круглогодичной уборки парков и скверов